Durva Ashtami 2025: दूर्वा अष्टमी पर इन मंत्रों से पाएं गणपति का आशीर्वाद, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Durva Ashtami 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दूर्वा अष्टमी का व्रत रखा जाता है. इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है. दूर्वा अष्टमी पर दूर्वा घास का पूजन कर गणपति को अर्पित करने से विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. वैदिक पंचांग के मुताबिक, अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को रात 10 बजकर 46 मिनट पर होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 1 सितंबर 2025 को देर रात 12 बजकर 57 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, दूर्वा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी. इस दिन पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. आइए अब जानते हैं दुर्वा अष्टमी की पूजन विधि, मंत्र और आरती के बारे में.

दूर्वा अष्टमी व्रत और पूजन विधि

दूर्वा अष्टमी के दिन व्रत रखने वालों को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें. इसके साथ ही घर के पूजा स्थल को साफ करके भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद गणेश जी को रोली, चावल, धूप, दीप, फूल और नैवेद्य चढ़ाएं. फिर, गणेश जी को विशेष रूप से 21 दूर्वा के गुच्छे अर्पित करें. ऐसा करना जरूरी माना गया है. व्रत रखने वाले पूरे दिन संयमित रहकर भगवान गणेश का ध्यान करें. साथ ही, शाम को गणेश जी की आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें या सुनें. पूजन के अंत में अंत में प्रसाद का बांटें.

दूर्वा अष्टमी पर क्या है दूर्वा का महत्व

मान्यता है कि दूर्वा अष्टमी पर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से जीवन की हर बाधा दूर होती है. यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, सुख-समृद्धि और परिवार में शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता है. दूर्वा का संबंध भगवान गणेश के विघ्नहर्ता स्वरूप से जोड़ा गया है.

दूर्वा अष्टमी मंत्र

“ॐ गं गणपतये नमः”

“वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥”

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि।

मंगलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ॥॥

गजाननं भूत गणादि सेवितं, कपित्थ जम्बू फल चारू भक्षणम् ।

उमासुतं शोक विनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ॥

दूर्वा अष्टमी आरती

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी।

माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी॥ जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा।

लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

'सूर' श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी।

कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)