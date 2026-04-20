Durvasha Shrap: जब दुर्वासा के क्रोध से कांप उठा बैकुंठ, वो एक श्राप जिसने श्रीहरि को बनाया साधारण मानव!

Durvasha Shrap: भारतीय पौराणिक कथाओं में महर्षि दुर्वासा एक ऐसे ऋषि रहे हैं, जिनके नाम मात्र से ही देवता और दानव दोनों कांपते थे. उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो अपने ज्ञान से ज्यादा अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते थे. कहते हैं कि कि दुर्वासा ऋषि का श्राप कभी खाली नहीं जाता था. चाहे वह प्रेम में डूबी शकुंतला हों, स्वर्ग के राजा इंद्र हों या स्वयं भगवान श्री कृष्ण- मर्यादा और अनुशासन में जरा सी चूक होने पर उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा. लेकिन क्या उनका क्रोध सिर्फ विनाश के लिए था? या उनके इन कड़े श्रापों के पीछे मानवता के लिए कोई गहरा संदेश छिपा था? आइए जानते हैं महर्षि दुर्वासा के जीवन से जुड़ी अद्भुत कथा.

जब शकुंतला का प्रेम बना विरह की अग्नि

महाकवि कालिदास की अमर कृति 'अभिज्ञान शाकुंतलम' में दुर्वासा के क्रोध की एक अद्भुत कथा का उल्लेख है. कहते हैं कि जब शकुंतला अपने प्रेमी राजा दुष्यंत की यादों में खोई हुई थीं, तब द्वार पर आए अतिथि दुर्वासा की उन्होंने अनदेखी कर दी. उपेक्षा से आहत ऋषि ने श्राप दिया कि जिसकी याद में वह मग्न है, वही उसे पूरी तरह भूल जाएगा. यही वजह थी कि राजा दुष्यंत अपनी प्रियतमा को पहचान नहीं सके और एक सुंदर प्रेम कथा वियोग के संकट में घिर गई.

श्री कृष्ण और रुक्मिणी को झेलना पड़ा विछोह

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी ने महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित किया. ऋषि ने शर्त रखी कि उनके रथ को घोड़ों के बजाय स्वयं कृष्ण और रुक्मिणी खींचेंगे. यात्रा के दौरान जब रुक्मिणी को प्यास लगी, तो कृष्ण ने अपने चमत्कार से गंगाजल प्रकट किया. बिना आज्ञा जल ग्रहण करने से क्रोधित होकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि रुक्मिणी और कृष्ण को 12 वर्षों का अलगाव सहना होगा. इसी श्राप के प्रभाव स्वरूप आज भी द्वारका में रुक्मिणी जी का मंदिर मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है.

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दुर्वासा ऋषि ने इंद्र देव को क्यों दिया श्राप

महर्षि दुर्वासा का क्रोध सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं था. एक बार देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी ने ऋषि द्वारा दी गई पारिजात माला का अपमान कर दिया. इस अहंकार को देखकर दुर्वासा ने इंद्र को 'श्रीहीन' होने का श्राप दे दिया. परिणामस्वरूप, स्वर्ग का वैभव समाप्त हो गया और देवताओं को अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)