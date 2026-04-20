Advertisement
trendingNow13185660
Hindi Newsधर्मDurvasha Shrap: जब दुर्वासा के क्रोध से कांप उठा बैकुंठ, वो एक श्राप जिसने श्रीहरि को बनाया साधारण मानव!

Durvasha Shrap: जब दुर्वासा के क्रोध से कांप उठा बैकुंठ, वो एक श्राप जिसने श्रीहरि को बनाया साधारण मानव!

Durvasha Shrap: पौराणिक कथाओं में दुर्वासा ऋषि का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है.  कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि सभी देवी-देवताओं में खतरनाथ था. एक बार उन्होंने इंद्र देव को श्रीहीन यानी लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया. आइए जानत है दुर्वासा ऋषि के श्राप से जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 20, 2026, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Durvasha Shrap: जब दुर्वासा के क्रोध से कांप उठा बैकुंठ, वो एक श्राप जिसने श्रीहरि को बनाया साधारण मानव!

Durvasha Shrap: भारतीय पौराणिक कथाओं में महर्षि दुर्वासा एक ऐसे ऋषि रहे हैं, जिनके नाम मात्र से ही देवता और दानव दोनों कांपते थे. उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो अपने ज्ञान से ज्यादा अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते थे. कहते हैं कि  कि दुर्वासा ऋषि का श्राप कभी खाली नहीं जाता था. चाहे वह प्रेम में डूबी शकुंतला हों, स्वर्ग के राजा इंद्र हों या स्वयं भगवान श्री कृष्ण- मर्यादा और अनुशासन में जरा सी चूक होने पर उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा. लेकिन क्या उनका क्रोध सिर्फ विनाश के लिए था? या उनके इन कड़े श्रापों के पीछे मानवता के लिए कोई गहरा संदेश छिपा था? आइए जानते हैं महर्षि दुर्वासा के जीवन से जुड़ी अद्भुत कथा.

जब शकुंतला का प्रेम बना विरह की अग्नि

महाकवि कालिदास की अमर कृति 'अभिज्ञान शाकुंतलम' में दुर्वासा के क्रोध की एक अद्भुत कथा का उल्लेख है. कहते हैं कि जब शकुंतला अपने प्रेमी राजा दुष्यंत की यादों में खोई हुई थीं, तब द्वार पर आए अतिथि दुर्वासा की उन्होंने अनदेखी कर दी. उपेक्षा से आहत ऋषि ने श्राप दिया कि जिसकी याद में वह मग्न है, वही उसे पूरी तरह भूल जाएगा. यही वजह थी कि राजा दुष्यंत अपनी प्रियतमा को पहचान नहीं सके और एक सुंदर प्रेम कथा वियोग के संकट में घिर गई.

श्री कृष्ण और रुक्मिणी को झेलना पड़ा विछोह

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी ने महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित किया. ऋषि ने शर्त रखी कि उनके रथ को घोड़ों के बजाय स्वयं कृष्ण और रुक्मिणी खींचेंगे. यात्रा के दौरान जब रुक्मिणी को प्यास लगी, तो कृष्ण ने अपने चमत्कार से गंगाजल प्रकट किया. बिना आज्ञा जल ग्रहण करने से क्रोधित होकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि रुक्मिणी और कृष्ण को 12 वर्षों का अलगाव सहना होगा. इसी श्राप के प्रभाव स्वरूप आज भी द्वारका में रुक्मिणी जी का मंदिर मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: माता सीता की खोज में लंका क्यों नहीं जा सके अंगद, जानें रहस्य और पौराणिक कथा

दुर्वासा ऋषि ने इंद्र देव को क्यों दिया श्राप

महर्षि दुर्वासा का क्रोध सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं था. एक बार देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी ने ऋषि द्वारा दी गई पारिजात माला का अपमान कर दिया. इस अहंकार को देखकर दुर्वासा ने इंद्र को 'श्रीहीन' होने का श्राप दे दिया. परिणामस्वरूप, स्वर्ग का वैभव समाप्त हो गया और देवताओं को अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Durvasha Shrap

Trending news

आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
Supreme Court News
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल
'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए... मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी बात कह दी
Murli Manohar Joshi
'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए... मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी बात कह दी
'NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा...', नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज गिरफ्तार
Maharashtra
'NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा...', नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज गिरफ्तार
140 देशों की नजर अब भारत पर! आखिर कैसे प्लास्टिक के खिलाफ ग्लोबल लीडर बनकर उभरा भारत
Earth Day 2026
140 देशों की नजर अब भारत पर! आखिर कैसे प्लास्टिक के खिलाफ ग्लोबल लीडर बनकर उभरा भारत
'नाम-ठिकाना सब पता है, हिसाब तो...', वोटिंग से पहले ममता की अधिकारियों को धमकी
West Bengal Election 2026
'नाम-ठिकाना सब पता है, हिसाब तो...', वोटिंग से पहले ममता की अधिकारियों को धमकी
'पीएम झालमुड़ी खाते रहे, सीएम के चॉपर को उतरने नहीं दिया' क्या कहता है प्रोटोकॉल
West Bengal Assembly Election 2026
'पीएम झालमुड़ी खाते रहे, सीएम के चॉपर को उतरने नहीं दिया' क्या कहता है प्रोटोकॉल
जबान तलवार की तरह, दम है तो बीजेपी को हराकर दिखाओ... ओवैसी ने किसे चैलेंज कर दिया?
West Bengal Assembly Election 2026
जबान तलवार की तरह, दम है तो बीजेपी को हराकर दिखाओ... ओवैसी ने किसे चैलेंज कर दिया?
पहला टॉरपीडो लगा, तो सभी...भारत के करीब ईरानी युद्धपोत पर हमले की कहानी अब पता चली
iran america war
पहला टॉरपीडो लगा, तो सभी...भारत के करीब ईरानी युद्धपोत पर हमले की कहानी अब पता चली
होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!
Ajit Doval
होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!