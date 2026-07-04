/क्या आप जानते हैं दुर्योधन की एक बेटी भी थी? जानिए क्यों उसने कृष्ण के बेटे से की थी भागकर शादी!

महाभारत की कहानी में जब भी दुर्योधन का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में उसके सौ भाई, शकुनि मामा और उसकी दुश्मनी ही सामने आती है. बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्योधन का एक परिवार भी था, जिसमें उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी.
उसकी बेटी का नाम लक्ष्मणा था. दुर्योधन अपनी इस बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी हर जिद पूरी करता था. लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस कृष्ण को दुर्योधन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, उसकी बेटी को उसी कृष्ण के बेटे से प्यार हो गया. आगे चलकर दोनों ने समाज और परिवार के खिलाफ जाकर शादी भी की.
लक्ष्मणा जब बड़ी हुई तो दुर्योधन ने उसके विवाह के लिए एक बहुत भव्य स्वयंवर का आयोजन किया. इस स्वयंवर में देश विदेश के कई बड़े बड़े राजा और राजकुमार आए हुए थे.
दुर्योधन चाहता था कि उसकी बेटी का हाथ किसी प्रतापी राजा के हाथ में जाए. लेकिन लक्ष्मणा का दिल तो पहले से ही भगवान कृष्ण और जाम्बवती के बेटे सांब पर आ चुका था. सांब भी लक्ष्मणा से बहुत प्यार करते थे.
दुर्योधन कभी भी कृष्ण के परिवार में अपनी बेटी की शादी नहीं होने देता, यह बात सांब को अच्छी तरह पता थी. इसलिए सांब ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाने का फैसला किया.
जब स्वयंवर की रस्में चल रही थीं और सभी राजा वहां मौजूद थे, तभी सांब अचानक सभा में पहुंच गए. उन्होंने सबके सामने लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा और उसे अपने रथ पर बैठाकर वहां से भाग निकले.
भरी सभा में दुर्योधन की बेटी का इस तरह अपहरण होना कौरवों के सम्मान पर बहुत बड़ी चोट थी. यह देखकर दुर्योधन और बाकी कौरव राजा गुस्से से लाल हो गए.
दुर्योधन ने तुरंत अपनी सेना और महारथियों को सांब का पीछा करने और उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया.
कौरवों की विशाल सेना ने सांब को चारों तरफ से घेर लिया. सांब ने अकेले ही कौरवों के महान योद्धाओं का सामना किया, लेकिन वह इतनी बड़ी सेना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए.
कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया और हस्तिनापुर की जेल में डाल दिया. जब यह खबर द्वारका पहुंची, तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम बहुत नाराज हुए. बलराम हमेशा कौरवों और पांडवों के बीच शांति चाहते थे.
इसलिए वह खुद हस्तिनापुर पहुंचे और दुर्योधन से सांब को छोड़ने और इस शादी को स्वीकार करने का अनुरोध किया.
लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन और कौरवों ने बलराम की बात मानने से साफ मना कर दिया और उनका अपमान किया. इस पर बलराम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.
उन्होंने अपने हल से पूरे हस्तिनापुर शहर को खींचकर गंगा नदी में डुबोने का प्रयास शुरू कर दिया. धरती हिलने लगी और पूरा हस्तिनापुर कांप उठा. अपनी मौत सामने देखकर दुर्योधन का घमंड चूर चूर हो गया.
उसने तुरंत बलराम से माफी मांगी, सांब को आजाद किया और पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी बेटी लक्ष्मणा की शादी सांब से करा दी.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
(संबंधित खबर:झाड़ू को खड़ा रखना और गलत दिशा में कूड़ादान! जानिए कैसे ये छोटी गलतियां आपको बना सकती हैं कंगाल)