महाभारत का वो खौफनाक किरदार, जिसके पैदा होते ही होने लगे थे अपशगुन, लोगों ने मां-बाप से कहा इसे फेंक दो

Duryodhana birth story in hindi : महाभारत में ऐसे-ऐसे किरदार हुए हैं, जिनसे जुड़ी घटनाएं आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं. इनमें एक किरदार ऐसा भी है, जिसके पैदा होते ही कई अपशगुन हुए थे, जिससे लोगों ने उसका त्‍याग करने के मशविरे दिए थे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:07 AM IST
Duryodhan ka janm kaise hua tha : महाभारत युद्ध के पीछे 2 लोग जिम्‍मेदार माने जाते हैं, एक दुर्योधन और दूसरा धृतराष्‍ट्र. यदि दुर्योधन इतना अहंकारी, अधर्मी और लालची ना होता तो महाभारत का युद्ध ना होता. वहीं यदि महाराज धृतराष्‍ट्र पुत्रमोह में इस कदर अंधे ना होते और पांडवों को उनका हक दे देते तो भी महाभारत युद्ध की नौबत ना आती. लेकिन इन दोनों किरदारों ने धर्म की बजाय अधर्म का रास्‍ता चुना और फिर जो हुआ उसने तबाही मचा दी. दुर्योधन ने पूरी जिंदगी पांडवों पर जो अत्‍याचार किए, उसका अंदेशा लोगों को पहले ही हो गया था. दुर्योधन कितना क्रूर और विधर्मी होगा इसका अंदाजा उसके पैदा होते ही लग गया था. क्‍योंकि उसका जन्‍म होते ही कई ऐसी अशुभ घटनाएं हुईं थीं, जिन्‍हें भयंकर अपशगुन माना जाता है. 

रोने की बजाय रेंकने की आवाज 

आमतौर पर बच्‍चा जन्‍म लेते ही रोता है लेकिन जब दुर्योधन का जन्‍म हुआ तो वह गधे की तरह रेंकने लगा. इतना ही नहीं यह भी कहा जाता है कि दुर्योधन पैदा होते ही बोलने लगा था. जबकि इंसान के बच्‍चे को बोलने की शुरुआत करने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है.  

इसके अलावा दुर्योधन के पैदा होते ही राजमहल के आसपास गधे, गीदड़, गिद्ध और कौए भी चिल्लाने लगे, आंधियां चलने लगीं. शियार जोर जोर से रोने लगे थे. उल्लू शोर मचाने लगे. कई स्थानों पर आग लग गई, तो आसमान में काले बादल छा गए थे.

इस बच्‍चे को फेंक दो 

आलम यह हुआ कि दुर्योधन के पैदा लेते ही इतने अपशकुन हुए कि लोग डर गए थे. उनका मानना था कि ऐसे बच्‍चे को फेंक देना चाहिए. यहां तक कि मंत्री और विद्वान विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, इसका त्याग करने में ही सबकी भलाई है लेकिन पुत्रमोह में धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया और आगे चलकर यही महाभारत युद्ध का कारण बना. 

मांस के टुकड़े से पैदा हुआ था दुर्योधन 

दुर्योधन का जन्‍म भी सामान्‍य प्रक्रिया से नहीं हुआ था. बल्कि जब गांधारी गर्भवती हुईं तो उनकी संतान ही नहीं हुई. उधर कुंती युधिष्ठिर की मां बन गईं, जिससे यह तय हो गया कि अब राजगद्दी कुंती के बेटे को मिलेगी. वहीं गांधारी बेहद क्रोधित हुईं. वे अपने पुत्र को राजा बनते देखना चाहती थीं. 

इसके बाद जब गांधारी दूसरी बार गर्भवती हुईं तो तब भी उन्‍हें कोई संतान नहीं हुई. तब क्रोध में गांधारी ने अपनी दासी से कहा कि वह उनके पेट पर प्रहार करे. इसके बाद गंधारी के गर्भ से एक मांस का एक भूर्ण गिर गया. 

महर्षि व्यास ने गांधारी को समझाया और गर्भ से निकले भाग के 101 भागों में बांट कर घी से भरे घड़ों में रखवा दिया. इस क्रिया से ही गांधारी के सौ कौरव पैदा हुए. सबसे पहले घड़े से जो बालक प्राप्त हुआ था उसका नाम दुर्योधन रखा गया था.  

