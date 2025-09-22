दशहरा कब है, 1 या 2 अक्‍टूबर को? नोट कर लें रावण दहन का समय और पूजा मुहूर्त
Dussehra Kab Hai : दशहरा या विजयादशमी पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. इस साल दशहरा पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा और रावण दहन कितने बजे होगा? 

Sep 22, 2025, 01:45 PM IST
Dussehra 2025 Date : बुराई पर अच्‍छाई की जीत का पर्व दशहरा नवरात्रि समापन के अगले दिन मनाया जाता है. इसी दिन प्रभु राम ने सीता माता को लंकापति रावण की कैद से छुड़ाया था और रावण का वध किया था. इसलिए हर साल दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं. इसे विजयादशमी भी कहा जाता है, क्‍योंकि यह दिन जीत का प्रतीक है. साथ ही दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है. दशहरे के दिन अस्‍त्र-शस्‍त्र की पूजा की जाती है. वाहनों की पूजा की जाती है. 

दशहरा 2025 की सही तिथि

पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्‍ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर, बुधवार की शाम 7 बजकर 2 मिनट पर प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर, गुरुवार को शाम 7 बजकर 11 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 2 अक्‍टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाता है. इसी दिन रावण दहन किया जाएगा. दशहरे की पूजा की जाएगी. 

रावण दहन 2025 का समय

पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर, गुरुवार की शाम को रावण दहन किया जाएगा. इसी दिन आयुध या अस्‍त्र-शस्‍त्र पूजन किया जाएगा. आयुध पूजन का समय 2 अक्‍टूबर की शाम को प्रदोष काल में 6 बजकर 30 मिनट से रात के 8 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. वहीं रावण दहन का समय शाम साढ़े 6 बजे से देर रात तक रहेगा.

दशहरे के दिन करें नीलकंठ के दर्शन 

दशहरे के पवित्र दिन कुछ काम करना बेहद शुभ माना जाता है. जैसे- दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना अत्‍यंत शुभ होता है. ऐसा करने से जीवन में अपार सुख-समृद्धि आती है. शत्रु परास्‍त होते हैं और हर काम में सफलता मिलती है. साथ ही कई इलाकों में दशहरे के दिन पान खाने का रिवाज है. ऐसा करना सौभाग्‍य और सुखी जीवन की निशानी माना जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

