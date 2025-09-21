दशहरा के दिन कर लें ये टोटके, दुश्मन हो जाएंगे चित्त, जिंदगी के हर मोड़ पर मिलेगी जीत!
दशहरा के दिन कर लें ये टोटके, दुश्मन हो जाएंगे चित्त, जिंदगी के हर मोड़ पर मिलेगी जीत!

Vijayadashmi 2025 Remedies: दशहरा का पर्व अश्विन शुक्ल दशमी तिथि पर मनाया जाता है. इस साल यह त्योहार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. आइए जानें इस दिन शत्रु हराने के लिए क्या टोटका करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:43 PM IST
Dussehra 2025 Upay
Dussehra 2025 Upay

Dussehra 2025 Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन शुक्ल दशमी तिथि पर बड़े ही धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया जाता है. दशमी तिथि पर ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और दशमी तिथि पर ही त्रेता युग में  भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी. इस तरह आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है. इस तिथि को विजयादशमी और दशहरा त्योहार के रूप में मनाया जाता है. दशहरा का दिन जीत को दर्शाता है. ऐसे में अगर कुछ उपाय कर लें तो दुश्मन को हराया जा सकता है और कई क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति की जा सकती है. आइए दशहरा के टोटके जानें.

दशहरा कब है (Dussehra 2025 Date)
ज्योतिष पंचांग के अनुसार, इस साल दशमी तिथि की शुरूआत 1 अक्टूबर 2025 को शाम के समय 07:02 बजे से हो रही है. 2 अक्टूबर 2025 को शाम के समय 07:10 बजे तिथि समाप्त हो जाएगा. इस तरह उदया तिथि में विजयादशमी या दशहरा का पर्व गुरुवार के दिन  2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

दशहरा को करें ये उपाय
शत्रु पर रहेंगे हावी
दशहरा के दिन यह टोटका करें. इसके लिए शमी के पेड़ के पास एक दीपक जलाएं और रामजी का ध्यान करते हुए शत्रु पर विजय प्राप्ति की प्रार्थना करें. इस एक उपाय को करने से शत्रु पर आप हावी रहेंगे और उसे हरा देंगे. कोर्ट कचेहरी के काम में सफलता मिलेगी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी. 

मां दुर्गा को फल अर्पित करने का टोटका
दशहरा के दिन शुभ मुहूर्त में माता दुर्गा की आराधना करें और उन्हें 10 प्रकार के फल भोग के रूप में चढ़ाए. एक एक करके फल अर्पित करें और ॐ विजायये नमः का जाप मन ही मन में करें. इसके बाद फल को जरूरतमंदों में बांटें. दुश्मन पर जीत हासिल कर पाएंगे. नौकरी पाने में सपलता मिलेगी और परेशानियां दूर होंगी.

नीलकंठ पक्षी के दर्शन करें
दशहरा या विजयदशमी के दिन अगर नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लें तो शत्रु को हर सकते हैं.

लक्ष्मी जी का ध्यान करें
दशहरे की शाम में अगर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए मंदिर या किसी धार्मिक स्थल जाकर झाड़ू का दान करें तो सुख- समृद्धि का घर में आगमन होगा. दशहरे के दिन सुंदर काण्ड का पाठ करेंगे तो रोग और मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;