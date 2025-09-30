Dussehra Do's Dont's: हिंदुओं के प्रमुख पर्वों में से एक है दशहरा या विजयदशमी पर्व. देश के कई राज्‍यों में दशहरा पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और सीता माता को उसकी कैद से छुड़ाया था. इसलिए दशहरा के दिन रावण दहन किया जाता है. इसके अलावा एक अन्‍य पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का भयंकर युद्ध के बाद वध किया था. कुल मिलाकर यह पर्व बुराई पर अच्‍छाई की जीत का प्रतीक है. दशहरे के दिन कुछ अच्‍छे काम करने और अशुभ कार्य करने की मनाही की गई है. जानिए दशहरे के दिन कौनसे काम करना शुभ फल देता है और कौनसे काम करना अशुभ फल देता है.

दशहरा पर क्‍या करना चाहिए और क्‍या नहीं?



- दशहरे के दिन घर में खूब साफ-सफाई रखें. साथ ही अपने घर के आसपास भी सफाई रखें. ऐसा करने से जीवन में सकारात्‍मकता बढ़ती है, सुख-समृद्धि आती है.

- दशहरे के दिन अपनी सामर्थ्‍य के अनुसार गरीब-जरूरतमंदों को दान दें. यह दान धन, कपड़ों, अनाज, भोजन आदि किसी भी चीज का हो सकता है.

- दशहरा का दिन सच्‍चाई और धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है. इस‍ दिन ना तो किसी से झूठ बोलें, ना किसी को धोखा दें. ना ही किसी का अपमान करें.

- दशहरा का दिन उत्‍सव का दिन होता है. रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले जलाकर बुराई को खत्‍म करने का पर्व होता है विजयादशमी. लेकिन उत्‍सव के जोश में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इस बात का भी ध्‍यान रखें.

- इस दिन बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें. किसी भी बुजुर्ग या महिला का अपमान ना करें, ना ही उन्‍हें सताएं.

- दशहरा के दिन किसी से लड़ाई-झगड़ा ना करें. ऐसा करने से जीवन में नकारात्‍मकता बढ़ती है. कोई समस्‍या आ भी जाए तो संयम और धैर्य रखें.

