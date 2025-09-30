Advertisement
trendingNow12941911
Hindi Newsधर्म

दुश्‍मनों पर जीत के लिए बहुत खास होता है दशहरा, जानें इस दिन क्‍या करें क्‍या ना करें?

Dussehra 2025: दशहरा बुराई पर अच्‍छाई की जीत का पर्व है. दुश्‍मन पर विजय पाने का पर्व है. इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है. दशहरा के दिन कुछ बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुश्‍मनों पर जीत के लिए बहुत खास होता है दशहरा, जानें इस दिन क्‍या करें क्‍या ना करें?

Dussehra Do's Dont's: हिंदुओं के प्रमुख पर्वों में से एक है दशहरा या विजयदशमी पर्व. देश के कई राज्‍यों में दशहरा पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और सीता माता को उसकी कैद से छुड़ाया था. इसलिए दशहरा के दिन रावण दहन किया जाता है. इसके अलावा एक अन्‍य पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का भयंकर युद्ध के बाद वध किया था. कुल मिलाकर यह पर्व बुराई पर अच्‍छाई की जीत का प्रतीक है. दशहरे के दिन कुछ अच्‍छे काम करने और अशुभ कार्य करने की मनाही की गई है. जानिए दशहरे के दिन कौनसे काम करना शुभ फल देता है और कौनसे काम करना अशुभ फल देता है. 

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा शातिर और चालाक होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग, कभी दे देते हैं धोखा

दशहरा पर क्‍या करना चाहिए और क्‍या नहीं? 
 
- दशहरे के दिन घर में खूब साफ-सफाई रखें. साथ ही अपने घर के आसपास भी सफाई रखें. ऐसा करने से जीवन में सकारात्‍मकता बढ़ती है, सुख-समृद्धि आती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

- दशहरे के दिन अपनी सामर्थ्‍य के अनुसार गरीब-जरूरतमंदों को दान दें. यह दान धन, कपड़ों, अनाज, भोजन आदि किसी भी चीज का हो सकता है. 

- दशहरा का दिन सच्‍चाई और धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है. इस‍ दिन ना तो किसी से झूठ बोलें, ना किसी को धोखा दें. ना ही किसी का अपमान करें. 

यह भी पढ़ें: मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा अक्‍टूबर का महीना, पढ़ें सभी 12 राशियों का मासिक राशिफल

- दशहरा का दिन उत्‍सव का दिन होता है. रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले जलाकर बुराई को खत्‍म करने का पर्व होता है विजयादशमी. लेकिन उत्‍सव के जोश में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इस बात का भी ध्‍यान रखें. 

- इस दिन बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें. किसी भी बुजुर्ग या महिला का अपमान ना करें, ना ही उन्‍हें सताएं. 

- दशहरा के दिन किसी से लड़ाई-झगड़ा ना करें. ऐसा करने से जीवन में नकारात्‍मकता बढ़ती है. कोई समस्‍या आ भी जाए तो संयम और धैर्य रखें. 

यह भी पढ़ें: योद्धा की तरह होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे जातक, जिंदगी जीने का अंदाज देखकर मुरीद हो जाते हैं लोग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Dussehra 2025

Trending news

भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
;