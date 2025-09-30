Dussehra 2025 Totka: कूड़े से भी पाएंगे धन और नेगेटिविटी छू भी नहीं पाएगी, बस दशहरे के दिन चुपके से कर लें ये नींबू के 3 टोटके!

Dussehra 2025 Upay: दशहरा पर्व हिंदुओं का एक बहुत प्रमुख त्योहारों है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है. इस त्योहार पर शुभ और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहे इसके लिए इस दिन कुछ प्रभावशाली उपाय भी किए जा सकते हैं. घर-परिवार से लेकर धन प्राप्ति और आर्थिक संकट को दूर करने के लिए नींबू के कुछ टोटके को दशहरे के दिन आजमाया जा सकता है. आइए दशहरे के उपाय जानें.

नींबू-मिर्च की माला का टोटका

दशहरा के दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना करें और फिर 5 नींबू और 5 मिर्च की एक माला तैयार करें. ध्यान रहे कि माला बनाते समय आपको कोई देख न सकें. इस माला को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें. यह एक असरकारी टोटका है जिसे पुराने जमाने से ही किया जाता रहा है ताकि घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो सके. इतना ही नहीं धन को घर की ओर आकर्षित करने के लिए भी यह एक उपाय बहुत प्रभावशाली है.

सकारात्मक ऊर्जा के लिए नींबू के छिलकों का उपाय

नींबू के छिलके भी आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं और नींबू के छिलके से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है. पहले नींबू को अच्छे धोकर साफ करें और उसका रस निकलाकर छिलके को एक बर्तन में रख लें. अब बर्तन में हल्का सा हल्दी और अक्षत छिड़ जें व घर के मंदिर या पूजा स्थान में इस बर्तन को रख दें. इस पूरे काम को चुपके से करना है. अब इस बर्तन का पानी और बाकी की सभी चीजों को नदी में बहा दें या किसी पेड़ के नीचे डाल दें. दशहरा के दिन इस उपाय को करके देखिए, घर में धन की आवक बढ़ेगी और नकारात्मकता छू भी नहीं पाएगी.

धन के लिए नींबू के छिलके का उपाय

दशहरा से एक दिन पहले ही आपको इस उपाय को चुपके से करना होगा. एक दिन पहले ही नींबू के छिलकों को धूप में सुखाएं और फिर दशहरा की रात छिलकों का दीपक जालाएं और मुख्य द्वार पर रख दें. घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा और देवी लक्ष्मी का वास होगा. घर की खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी. परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

