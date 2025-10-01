Dussehra 2025 Puja Muhurat : आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा या विजयादशमी महापर्व मनाया जाता है. इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. दशहरा की पूजा और रावण दहन के लिए शुभ मुहूर्त समेत सारी जानकारियां यहां पढ़ें.
Dussehra 2025 Ravan Dahan Muhurat : हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक है दशहरा पर्व. इस दिन प्रभु राम ने रावण का वध किया था. लिहाजा तब से दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाने की परंपरा चली आ रही है. इस साल दशहरा 2 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. इसी दिन प्रभु राम की विशेष पूजा-अर्चना होगी, अस्त्र-शस्त्र और वाहनों की पूजा होगी. वहीं शाम को रावण दहन किया जाएगा. साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा.
दशहरा 2025 पर शुभ योग
साल 2025 में दशहरा के दिन कई शुभ योगों का महासंयोग बन रहा है. 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन सुकर्मा योग, रवि योग और धृति योग का संयोग बन रहा है. इसके साथ ही उत्तराषाढा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र भी रहेगा.
दशहरा पर रावण दहन का मुहूर्त 2025
पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजकर 2 मिनट से 2 अक्टूबर शाम को 7 बजकर 10 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार दशहरा का त्योहार 2 अक्टूबर, 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा.
इस साल दशहरा पर रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:03 से 7:10 तक रहेगा. हालांकि लोग देर रात तक रावण दहन करते हैं.
दशहरा पूजा मुहूर्त
दशहरा या विजयादशमी के दिन अस्त्र-शस्त्रों के पूजन की परंपरा रही है. चूंकि सभी घरों में तो अस्त्र-शस्त्र नहीं होते हैं, लिहाजा इस दिन वाहनों की पूजा की जाती है. इसके अलावा दशहरा के दिन प्रभु राम की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस साल दशहरा पर पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं.
दशहरा पूजा का पहला शुभ मुहूर्त (चर चौघड़िया)- सुबह 10:40 से 11:30 बजे तक
दशहरा पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त) – सुबह 11: 45 से दोपहर 12:32 बजे तक
दशहरा पूजा का तीसरा शुभ मुहूर्त (लाभ योग) – दोपहर 12:10 से 01:39 बजे तक
दशहरा 2025 में पंचक और भद्रा
इस साल सबसे अच्छी बात है कि दशहरा के दिन ना तो पंचक हैं और ना ही भद्रा का साया है. लिहाजा जो लोग शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, वे अन्य समय में भी पूजा कर सकते हैं.
प्रभु राम की पूजा विधि
दशहरा की सुबह जल्दी स्नान करके मंदिर की सफाई करें. चौकी पर प्रभु राम की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें. फिर प्रभु श्रीराम का जलाभिषेक करें. इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें. यदि चित्र की पूजा कर रहे हैं तो गंगाजल छिड़कें. प्रभु राम का श्रृंगार करें. प्रभु राम को पीला चंदन लगाएं. पीले पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं. घी का दीपक प्रज्वलित करें. मिठाई, मालपुआ, फल, पंचामृत, खीर, हलवा, पूरी आदि का भोग लगाएं. प्रभु राम के मंत्रों का जाप करें, राम जी की आरती करें.
प्रभु राम के मंत्र
1. श्री रामचन्द्राय नमः
2. श्री राम जय राम जय जय राम
3. ॐ रामाय नमः
