Dussehra 2025 Mantras: दशहरा पूजा में इन 5 प्रभावशाली मंत्र का जाप कर मां दुर्गा को करें प्रसन्न, जीवन के हर मोड़ पर मिलेगी जीत!

Dussehra 2025 Mantras: इस साल दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को देशभर में दशहरा का पर्व मनाया जाएगा. शाम के समय रावण दहन किया जाएगा. हालांकि इससे पहले सुबह के समय मां दुर्गा की आराधना कर भक्त कृपा प्राप्त करें. दशहरा पूजा कर साधक बड़े से बड़े दुश्मन से जीत सकता है. ऐसे साधक के किसी भी काम में कोई भी परेशानी नहीं आती है.ऐसे में आइए मां दुर्गा से जुड़े 5 मंत्रों को जानें जिसका जाप दशहरा पूजा के समय किया जा सकता है.

दशहरा पूजा का शक्तिशाली मंत्र

दशहरे के मौके पर देवी अपराजिता की भी पूजा करने से साधे हुए काम में सफलता मिलती है और हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है. दशहरे के दिन देवी अपराजिता की पूजा करें और मंत्र का जाप करें.

देवी अपराजित का मंत्र-

ओम अपराजितायै नम:

दुखों का नाश

दशहरा के मौके पर अगर शमी के पेड़ की पूजा करें तो जीवन के सभी दुखों का नाश होगा. शमी पूजा का मंत्र जाप भी शुभ फलदायी हो सकता है.

शमी मंत्र है-

शमी शमी महाशक्ति सर्वदुःख विनाशिनी।

अर्जुनस्य प्रियं वृक्षं शमी वृक्षं नमाम्यहम्॥

मां दुर्गा के शक्तिशाली मंत्र

दशहरा के दिन अगर आदिशक्ति मां दुर्गे की कृपा पानी है तो दशहरा पूजा के समय मां दुर्गा के शक्तिशाली मंत्र का जाप करें. इस मंत्र के जाप का उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे. जीवन में हर ओर से सफलता प्राप्त होगी.

इस मंत्र का करें जाप-

ॐ दुं दुर्गायै नमः

महिषासुरमर्दिनी स्तुति मंत्र का जाप

दशहरा पूजा में मां दुर्गा की पूजा करते हुए अगर महिषासुरमर्दिनी स्तुति मंत्र का जाप करें तो आप जीवन में हर दुश्मन को हराकर जीत हासिल कर पाएंगे. कोई भी संकट या कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी. नकारात्मकता दूर रहेगी.

महिषासुरमर्दिनी स्तुति मंत्र है-

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

काम में आ रही बाधाएं होंगी दूर

कार्य में बाधाएं आ रही हैं, सफलता के रास्ते नहीं खुल रहे हैं और शत्रु आप पर हावी है तो आपको दशहरा पर एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना चाहिए. दशहरा पर विजय मंत्र का जाप करने से लाभ के रास्ते खुल सकते हैं.

मंत्र है-

ॐ विजयायै नमः का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

