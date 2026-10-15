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Dussehra 2026 Upay: हर क्षेत्र में जीत के लिए दशहरा पर करें 7 अचूक उपाय, होगी आर्थिक उन्नति और बनेंगे रुके काम!

Dussehra 2026 Upay: हर क्षेत्र में जीत के लिए दशहरा पर्व पर अगर कुछ अचूक उपाय करें तो जीवन में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं, आर्थिक उन्नति हो सकती है और रुके हुए काम बन सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Oct 15, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 08:36 PM IST
Dussehra 2026 Upay: हर क्षेत्र में जीत के लिए दशहरा पर करें 7 अचूक उपाय, होगी आर्थिक उन्नति और बनेंगे रुके काम!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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