/Dussehra 2026 Upay: हर क्षेत्र में जीत के लिए दशहरा पर करें 7 अचूक उपाय, होगी आर्थिक उन्नति और बनेंगे रुके काम!

Vijayadashami ke upay: दशहरा एक ऐसा पर्व है जिसमें एक साथ मातारानी और भगवान राम दोनों का आशीर्वाद पाने का मौका मिलता है. इस पर्व पर अबूझ मुहूत मान्य होता है. ऐसे में दशहरा के दिन अगर कुछ अचूक उपाय कर लें तो जीवन की अनेक परेशानियों से पार पा सकते हैं. इसके साथ ही जीवन के हर मोड़ पर जीत और सफलता पाने के रास्ते खुल सकते हैं. आइए जानें दशहरा पर्व पर जीत हासिल करने से लेकर व्यापार, आर्थिक उन्नति और सफलता के लिए कौन से 7 उपाय करें.