दशहरा कब है, 2 या 3 अक्टूबर? जानें सही तारीख, पूजा और रावण दहन का मुहूर्त

Dussehra 2025 mein kab hai: दशहरा या विजयादशमी पर्व अश्विन माह के शुक्‍ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं. यह पर्व बुराई पर अच्‍छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं. दशहरा हिंदुओं का एक बड़ा और महत्‍वपूर्ण पर्व है. विजयादशमी के दिन ही प्रभु राम ने लंकापति रावण को युद्ध में हराया था और उसका वध किया था. दशहरा की रात रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन करते हैं. जानिए इस साल दशहरा कब है.

दशहरा कब है 2025?

पंचाग के अनुसार दशहरा की तिथि यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 07:01 बजे से शुरू होगी और 2 अक्टूबर की शाम 07:10 बजे पर समाप्त होगी. लिहाजा उदया तिथि के आधार पर दशहरा पर्व 2 अक्‍टूबर को मनाया जाएगा.

दशहरा पर शुभ योग

इस साल दशहरे पर श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है. 2 अक्‍टूबर को सुबह 9:13 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 09:34 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा. इसके अलावा दशहरा के दिन रवि योग, सुकर्मा योग, धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा. इन शुभ योगों में दशहरा पूजन करने का बहुत पुण्‍य फल मिलेगा.

दशहरा पूजन मुहूर्त 2025

दशहरे के दिन अस्‍त्र-शस्‍त्र की पूजा करने की परंपरा है. साथ ही दशहरा के दिन लोग वाहनों की पूजा भी करते हैं. इस साल दशहरा पर पूजन का मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 2:09 मिनट से लेकर दोपहर 2:56 मिनट तक रहेगा.

रावण दहन मुहूर्त 2025

रावण दहन सूर्यास्‍त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है. इस साल रावण दहन का मुहूर्त 2 अक्‍टूबर को शाम 6 बजकर 5 मिनट से शुरू होगा और इसके बाद देर रात रावण दहन किया जा सकेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)