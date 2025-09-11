दशहरा कब है, 2 या 3 अक्टूबर? जानें सही तारीख, पूजा और रावण दहन का मुहूर्त
Dussehra 2025 Date: दशहरा महापर्व दिवाली से 20 दिन पहले मनाया जाता है. इसी दिन प्रभु राम ने रावण का वध किया था. साल 2025 में दशहरा कब है और रावण दहन के लिए शुभ मुहूर्त कब है, आइए जानते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:50 AM IST
Dussehra 2025 mein kab hai: दशहरा या विजयादशमी पर्व अश्विन माह के शुक्‍ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं. यह पर्व बुराई पर अच्‍छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं. दशहरा हिंदुओं का एक बड़ा और महत्‍वपूर्ण पर्व है. विजयादशमी के दिन ही प्रभु राम ने लंकापति रावण को युद्ध में हराया था और उसका वध किया था. दशहरा की रात रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन करते हैं. जानिए इस साल दशहरा कब है. 

यह भी पढ़ें: शनि-मंगल का भयावह षडाष्‍टक योग भी नहीं रोक पाएगा इन राशियों का भाग्‍य, 20 सितंबर से बैठेंगे नोटों के ढेर पर

दशहरा कब है 2025?

पंचाग के अनुसार दशहरा की तिथि यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 07:01 बजे से शुरू होगी और 2 अक्टूबर की शाम 07:10 बजे पर समाप्त होगी. लिहाजा उदया तिथि के आधार पर दशहरा पर्व 2 अक्‍टूबर को मनाया जाएगा. 

दशहरा पर शुभ योग 

इस साल दशहरे पर श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है. 2 अक्‍टूबर को सुबह 9:13 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 09:34 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा. इसके अलावा दशहरा के दिन रवि योग, सुकर्मा योग, धृति योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा. इन शुभ योगों में दशहरा पूजन करने का बहुत पुण्‍य फल मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: महाबली हुए क्रूर ग्रह राहु, युवावस्‍था के दौर में लुटाएंगे धन, हर क्षेत्र में जीत का झंडा फहराएंगे 4 राशि वाले लोग

दशहरा पूजन मुहूर्त 2025 

दशहरे के दिन अस्‍त्र-शस्‍त्र की पूजा करने की परंपरा है. साथ ही दशहरा के दिन लोग वाहनों की पूजा भी करते हैं. इस साल दशहरा पर पूजन का मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 2:09 मिनट से लेकर दोपहर 2:56 मिनट तक रहेगा. 

रावण दहन मुहूर्त 2025

रावण दहन सूर्यास्‍त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है. इस साल रावण दहन का मुहूर्त 2 अक्‍टूबर को शाम 6 बजकर 5 मिनट से शुरू होगा और इसके बाद देर रात रावण दहन किया जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण लगने का समय करीब, इन 5 र‍ाशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर, शुभ होगा या अशुभ?

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

