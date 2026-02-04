द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर इस पूजा विधि से करें गणेश जी की उपासना, इन शक्तिशाली उपायों से विघ्न बाधाओं का होगा नाश!

Dwijapriya Sankashti Chaturthi 2026 Kab Hai: हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकंष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है. यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है जिससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है और सभी संकटों का नाश होता है. हर महीने संकष्टी चतुर्थी आती है जिनके अलग अलग नाम है. इसी तरह माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा जोकि इस साल 5 फरवरी 2026 को है. आइए जानें द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय क्या हैं.

द्विजप्रिय संकष्टी 2026 का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय

चतुर्थी तिथि प्रारंभ- 05 फरवरी 2026 को सुबह 12:09 बजे.

चतुर्थी तिथि समाप्त- 06 फरवरी 2026 को सुबह 12:22 बजे.

संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय- रात 09:35 बजे.

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12:18 से लेकर 01:02 तक.

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर प्रात: उठे और स्नान आदि कर स्वच्छ हो जाएं. साफ कपड़े पहनें.

मंदिर और पूजा घर की सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करें. उस पूरी जगह को शुद्ध करें.

गणेश जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.

विधि-विधान से गणेश जी की पूजा उपासना करें.

धुप, दीप गन्ध आदि जालाएं. पुष्प, दूर्वा, पान और नारियल गजानन को अर्पित करें.

भोग में मोदक या लड्डू जरूर चढ़ाएं.

गणेश जी का ध्यान करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.

चंद्रोदय होते ही चंद्रमा का पूजन करें और अर्घ्य एवं नैवेद्य भी चढ़ाएं.

पूजन संपन्न हो जाए तो व्रत का पारण कर भोजन कर लें.

संकष्टी चतुर्थी के उपाय

उपाय 1- संकटों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति का उपाय

अगर जीवन में कोई बड़ा संकट है या लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो संकष्टी चतुर्थी पर विशेष उपाय कर सकते हैं. संकष्टी चतुर्थी की शाम को पीले वस्त्र धारण कर गणेश जी के सामने बैठ जाए और घी का चौमुखा दीपक जला लें. आपकी उम्र जितनी है उतना ही लड्डू अपने पास रखें और एक-एक करके सारे लड्डू भगवान को अर्पित करें.लड्डू चढ़ाते समय हर बार “गं” कहें. इससे भगवान गणेश से बाधाओं को दूर कर मनोकामनाओं की पूर्ति करें. अंत में एक लड्डू खुद खाएं और बाकि को बांट दें.

उपाय 2- मन की नकारात्मकता के नाश का उपाय

संकष्टी चतुर्थी पर अगर व्रत रखें तो मन की नकारात्मकता का नाश हो सकता है और मानसिक शांति मिल सकती है. भगवान गणेश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन चीजों के बारे में सोचें और लिखें जिनके लिए आप आभार की भावना रखते हैं. पॉजिटिव एनर्जी का आपके भीतर संचार होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

