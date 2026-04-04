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Hindi Newsधर्मEaster 2026: प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की खुशी का दिन है ईस्टर, इसे कैसे मनाएं? जानें

Easter 2026: प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की खुशी का दिन है ईस्टर, इसे कैसे मनाएं? जानें

How To Celebrate Easter 2026: ईस्टर का पर्व हर साल गुड फ्राइडे के बाद पड़ने वाले संडे को मनाया जाता है. ईस्टर का पर्व क्यों मनाते हैं और इस दिन क्या करें, आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:35 PM IST
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Easter 2026
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Easter 2026 Kab Hai: हर गुड फ्राइडे के बाद संडे को ईस्टर मनाया जाता है. इस साल 5 अप्रैल 2026 को ईस्टर पर्व मनाया जाएगा. आइए ईस्टर मनाने के पीछे के कारण और इसकी मान्यताओं के बारे में जानते हैं.

ईस्टर क्यों मनाया जाता है?
ईसाई धार्मिक ग्रंथों की मानें तो ‘गुड फ्राइडे’ वाले दिन ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया. इसके बाद तीन दिन बीतने पर यानी संडे के दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए. इस तरह गुड फ्राइडे के बाद पड़ने वाले संडे को ईस्टर मनाया जाता है. ईसाई धर्म के लोग ईस्टर फेस्टिवल को ईस्टर दिवस, ईस्टर रविवार या फिर ईस्टर संडे कहते हैं. इस दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने को उनके चमत्कारों में से एक माना गया है. ईसा मसीह के जीवित होने की खुशी या ये कहें कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की खुशी में ईस्टर पर्व मनाया जाता है जिसे 'आशा' और 'नए जीवन' को दर्शाता है.

ईस्टर के दिन क्या करें?
चर्च में मोमबत्ती जलाएं
इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना सभा लगती है. लोग एक साथ मिलकर मोमबत्ती जलाते हैं और प्रभु यीशु के लिए पवित्र गीत गाते हैं.

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ईस्टर बनी
ईस्टर के जश्न में ईस्टर बनी का बहुत महत्व बताया गया है. ईस्टर बनी यानी खरगोश ईस्टर के दौरान अच्छे बच्चों के लिए चॉकलेट छुपाकर लाता है. पश्चिमी संस्कृति में ईस्टर बनी बहुत लोकप्रिय प्रतीक है. 

अंडों को रंगना
इस दिन अंडों को रंगों से सजाया जाता है और उस पर डिजाइन बनाया जाता हैं. इन्हें अपनों को उपहार में दिया जाता है. इन अंडों को नए जीवन के जन्म के रूप देखा जाता है. वैसे ही जैसे प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ.

ईस्टर एग हंट
इस दिन ईस्टर एग हंट किया जाता है. इसमें घर या बागिचे में प्लास्टिक या असली अंडों को छुपाया जाता है और बच्चे उन्हें खोजते हैं. इस अभ्यास से बच्चे ईस्टर पर्व के महत्व को समझ पाते हैं.

जरूरतमंदों को भोजन कराना
ईस्टर पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो है गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन करवाना. इसके साथ ही जरूरत की चीजें को गरीबों में दान करने का नियम है.

फैमली के साथ समय गुजारें
ईस्टर के दिन केक बनाया जाता है. 'हॉट क्रॉस बन्स' बनाया जाता है और अपने लोगों खिलाया जाता है. फैमली के साथ अच्छा समय गुजारा जाता है. ईस्टर फेस्टिवल पर नए कपड़े पहने जाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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