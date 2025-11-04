Advertisement
Tattoos Tips: शरीर पर धार्मिक टैटू बनवाना सही या गलत? एक गलती बिगाड़ सकती है आपके ग्रहों की स्थिति और बिगाड़ सकती है भाग्य!

Tattoos and Astrology: लोग शरीर पर धार्मिक टैटू बनवाते हैं लेकिन नहीं जानते कि टैटू बनवाते समय की गई एक गलती उनकी कुंडली में ग्रहों को प्रभावित कर सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:55 AM IST
Tattoo Effects on Luck: शरीर पर टैटू बनवाना आज के समय में बड़ी आम सी बात हो गई है. लोग फैशन और स्टाइल में तो शरीर पर टैटू बनवा लेते है लेकिन ये नहीं जानते कि एक गलत टैटू उनका भाग्य बिगाड़ सकता है. दरअसल कुछ धर्म से जुड़े चिह्नों वाले टैटू बनवाते हैं. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति ने किस तरह का टैटू बनावाया है इसका उसकी मानसिक स्थिति से लेकर उसके ग्रहों और भाग्य पर प्रभाव पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धर्म से जुड़े टैटू मन पर भी गहरा प्रभाव डालता है. ऐसे में जरूरी है कि शरीर पर कोई भी टैटू सोच समझकर ही बनवाया जाए. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

जीवन में हानि ही हानि
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धार्मिक टैटू का अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है. ऐसे में धार्मिक टैटू बनवाते समय इसके आकार यानी आकृति का सही होना जरूरी है. स्टाइल और फैशन में धर्मिक चिह्नों के साथ खिलवाड़ करना आपके भाग्य को खराब कर सकता है. जीवन में हानि ही हानि हो सकती है.

गलत बनावट
ज्योतिष शास्त्र की मानें तो गलत आकृति के धार्मिक टैटू बनवाने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है. असर डाल सकते हैं. इसकी गलत बनावट व्यक्ति को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. धार्मिक चिह्न जैसे स्वस्तिक, ओम या किसी देवी देवता का मंत्र का टैटू बनवाते समय इनकी बनावट सही होनी चाहिए और मंत्र सही लिखा होना चाहिए.

भगवान का अपमान
धार्मिक टैटू अपने शरीर पर जब बनवाएं तो ऐसी जगह पर बनवाएं जहां इनकी पवित्रता भंग ना हो. जैसे हथेली या पैरों पर धार्मिक चिह्न, मंत्र या भगवान की आकृति का टैटू न बनवाएं क्योंकि इससे भगवान का अपमान हो सकता है और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होती है.

धार्मिक टैटू बनवाना शुभ या अशुभ है?
प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि अंग पर देवी-देवताओं के चित्र या नाम का टैटू नहीं  बनवाना चाहिए. वो बताते हैं कि स्नान करते समय जल उस टैटू से होकर पैरों पर चाजा जिससे भगवान का अपमान होता है. जिससे व्यक्ति पर पाप पड़ता है. इसके अलावा दिनभर हम कई बार अपवित्र चीजों के संपर्क में आते हैं या अपवित्र स्थानों के संपर्क में होते हैं. जिससे शरीर के धार्मिक टैटू भी अपवित्र हो सकते हैं. ऐसा करने से देवी-देवताओं का अनादर होता है और इससे व्यक्ति आशीर्वाद से वंचित हो जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

