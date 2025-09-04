ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कब है? कहीं खुशी तो कहीं गम के रूप में मनाते हैं ये पर्व, जानें कारण
Advertisement
trendingNow12908251
Hindi Newsधर्म

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कब है? कहीं खुशी तो कहीं गम के रूप में मनाते हैं ये पर्व, जानें कारण

Eid e Milad un Nabi 2025: हर साल रबी-उल-अव्वल के 12वें दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जाता है. इस दिन को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के रूप में मनाते हैं. इस साल ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कब है, जानिए सही तारीख. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कब है? कहीं खुशी तो कहीं गम के रूप में मनाते हैं ये पर्व, जानें कारण

Eid e Milad un Nabi 2025 date: इस्‍लाम में 2 ईद - बकरीद और मीठी ईद के अलावा ईद मिलाद-उन-नबी भी प्रमुख पर्व मानी गई है. यह पर्व इसलिए खास है क्‍योंकि इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था. ईद मिलाद-उन-नबी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी द्वारा दी गई सीखों और आदर्शों को याद करते हैं. विशेष प्रार्थनाएं करते हैं. ईद मिलाद-उन-नबी पर्व इस्लामी पंचांग के अनुसार यह रबी-उल-अव्वल माह में मनाते हैं. 

यह भी पढ़ें: दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए हो जाएं तैयार, बुध-शुक्र देंगे 4 राशि वालों को बेशुमार धन-दौलत

कब है ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 2025? 

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, ईद ए मिलाद उन नबी को रबी-उल-अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है. भारत में रबी-उल अव्वल का चांद 24 अगस्त 2025 को नजर आ चुका है. ऐसे में इस साल ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व 5 सितंबर 2025, शुक्रवार को मनाया जाएगा. हालांकि दुनिया में कुछ जगहों पर यह 6 सितंबर को मनाई जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण से भी ज्‍यादा खतरनाक है उससे पहले का ये डेढ़ घंटा, इन लोगों पर आ सकता है संकट, वजह भी जान लें

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का इतिहास 

इस्लाम धर्म के अनुसार, वर्ष 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का नगर में इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था. जिनका पूरा नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को इस्‍लाम धर्म का आखिरी पैगंबर माना जाता है. उन्‍हें अल्‍लाह का संदेशवाहक माना जाता है. करीब 23 साल में थोड़ी-थोड़ी करके कुरान उन पर नाजिल हुई थी. जिसका उन्‍होंने दुनिया में प्रचार-प्रसार किया. 

यह भी पढ़ें: इनकम डबल, खुशियां ट्रिपल, सक्‍सेस भी कदमों में लोट जाएगी! सूर्य की राशि में बुध देंगे पैसा ही पैसा

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी खुशी और गम दोनों का पर्व

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की विशेष इबादत करते हैं. इस दिन घरों, मस्जिदों और गलियों को सजाया जाता है. ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के दिन जुलूस भी निकाले जाते हैं. इस दिन गरीबों को जकात देने यानि कि दान देने की भी परंपरा है. 

जहां तक बात ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की है कि यह खुशी का पर्व है या गम का तो इसे दोनों तरह से मनाया जाता है. दरअसल रबी-उल-अव्वल माह की 12वीं तारीख को ही पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था. ऐसी मान्यता है कि इसी दिन उनका वफ़ात (इंतकाल) भी हुआ था. इस कारण कई जगह इसे लोग उत्‍सव या खुशी के रूप में मनाते हैं तो कई जगह इस शोक के रूप में भी मानते हैं. लेकिन बताए दें कि इस्‍लाम में खुशी और गम दोनों ही है मुसलमानों के लिए दरमियानी लहजे में मनाने का हुक्म है 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Eid e Milad un Nabi 2025

Trending news

खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
SpiceJet
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
breaking news live today
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
;