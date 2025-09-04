ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कब है? कहीं खुशी तो कहीं गम के रूप में मनाते हैं ये पर्व, जानें कारण

Eid e Milad un Nabi 2025 date: इस्‍लाम में 2 ईद - बकरीद और मीठी ईद के अलावा ईद मिलाद-उन-नबी भी प्रमुख पर्व मानी गई है. यह पर्व इसलिए खास है क्‍योंकि इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था. ईद मिलाद-उन-नबी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी द्वारा दी गई सीखों और आदर्शों को याद करते हैं. विशेष प्रार्थनाएं करते हैं. ईद मिलाद-उन-नबी पर्व इस्लामी पंचांग के अनुसार यह रबी-उल-अव्वल माह में मनाते हैं.

कब है ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 2025?

इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, ईद ए मिलाद उन नबी को रबी-उल-अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है. भारत में रबी-उल अव्वल का चांद 24 अगस्त 2025 को नजर आ चुका है. ऐसे में इस साल ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व 5 सितंबर 2025, शुक्रवार को मनाया जाएगा. हालांकि दुनिया में कुछ जगहों पर यह 6 सितंबर को मनाई जा सकती है.

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का इतिहास

इस्लाम धर्म के अनुसार, वर्ष 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का नगर में इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था. जिनका पूरा नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को इस्‍लाम धर्म का आखिरी पैगंबर माना जाता है. उन्‍हें अल्‍लाह का संदेशवाहक माना जाता है. करीब 23 साल में थोड़ी-थोड़ी करके कुरान उन पर नाजिल हुई थी. जिसका उन्‍होंने दुनिया में प्रचार-प्रसार किया.

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी खुशी और गम दोनों का पर्व

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की विशेष इबादत करते हैं. इस दिन घरों, मस्जिदों और गलियों को सजाया जाता है. ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के दिन जुलूस भी निकाले जाते हैं. इस दिन गरीबों को जकात देने यानि कि दान देने की भी परंपरा है.

जहां तक बात ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की है कि यह खुशी का पर्व है या गम का तो इसे दोनों तरह से मनाया जाता है. दरअसल रबी-उल-अव्वल माह की 12वीं तारीख को ही पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था. ऐसी मान्यता है कि इसी दिन उनका वफ़ात (इंतकाल) भी हुआ था. इस कारण कई जगह इसे लोग उत्‍सव या खुशी के रूप में मनाते हैं तो कई जगह इस शोक के रूप में भी मानते हैं. लेकिन बताए दें कि इस्‍लाम में खुशी और गम दोनों ही है मुसलमानों के लिए दरमियानी लहजे में मनाने का हुक्म है

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)