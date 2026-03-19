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क्या ईद के दिन भी रखा जा सकता है रोजा? जानें इस्लाम में क्या है इसके पीछे का नियम

Eid 2026 : रमजान महीना खत्‍म होने को है. हालांकि सऊदी अरब में 18 मार्च को चांद नहीं दिखा, लिहाजा वहां 19 मार्च 2026 को ईद होने की संभावना है. वहीं भारत में अभी भी असमंजस है कि मीठी ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी या 21 मार्च को. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:05 PM IST
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ईद 2026 कब है और इस दिन रोजा रखना हराम क्‍यों माना जाता है?
ईद 2026 कब है और इस दिन रोजा रखना हराम क्‍यों माना जाता है?

Ramadan 2026: ईद-उल-फितर रमजान महीना खत्‍म होने के बाद अगले दिन मनाई जाती है. एक महीने के कठिन रोजे के बाद यह ईद अल्‍लाह की ओर से रोजेदारों के लिए तोहफा होती है. इस्‍लाम के अनुसार रमजान में रोजा रखना हर वयस्‍क व्‍यक्ति पर फर्ज होता है. इतना ही नहीं रमजान के अलावा भी लोग सबाब कमाने के लिए रोजा रखते हैं. 

हालांकि साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब रोजा रखना इस्‍लाम में हराम माना गया है और इसके पीछे खास खास वजह भी बताई गई है. 

रमजान में रोजा फर्ज है 

इस्‍लाम धर्म में पांच प्रमुख स्तंभों का जिक्र किया गया है, जिसका पालन करने की ताकीद हर मुसलमान को की गई है. यानी कि उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए. ये 5 स्‍तंभ हैं - कलमा, नमाज, जकात, हज और रोजा. रोजा रखने को इस्‍लाम में बहुत सबाब यानी कि पुण्‍य का काम माना गया है. 

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ईद पर रोजा रखना हराम 

रमजान महीने के अलावा भी रोजा रखा जाता है. यह अल्‍लाह की इबादत करने और उन्‍हें शुक्रिया अदा करने का अहम जरिया होता है. लेकिन साल में 2 दिन ऐसे हैं जब रोजा या उपवास रखने की सख्‍त मनाही की गई है. ये 2 दिन हैं - ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा. इन दोनों ईद के मौके पर रोजा रखना हराम होता है. इसलिए साल में इन 2 मौकों पर रोजा रखने की सख्‍त मनाही की गई है.

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जश्‍न के मौके होते हैं ईद 

इस्‍लाम धर्म के अनुसार साल में 2 बार ईद आती है. एक ईद रमजान के महीने के बाद आती है, जिसे ईद-उल-फितर या मीठी ईद कहते हैं. इस ईद में मीठी सेवइयां खाने की परंपरा है इसलिए इसे मीठी ईद कहा जाता है. दूसरी ईद है, ईद-उल-अजहा, जिसमें कुर्बानी दी जाती है. इसे बकरीद कहा जाता है. 

ईद के इन दोनों मौकों को जश्‍न और भाईचारे का पर्व माना जाता है. इस‍ दिन मुसलमान समुदाय के घरों में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं. वे ये पकवान खाते और एक-दूसरे को खिलाते हैं. इसलिए ईद के जश्‍न के दिन रोजा नहीं रखना चाहिए. उत्सव के दिनों में उपवास या रोजा रखना हराम माना जाता है. क्‍योंकि रमजान में रोजा रखने के जरिए आत्‍म-नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की जाती है, साथ अल्‍लाह की इबादत की जाती है. तब यह ईद रोजा रखने वालों के लिए इनाम की तरह होती है और इसलिए इस दिन दावतें की जाती हैं. यही वजह है कि ईद के दिन रोजा रखना हराम होता है.

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मोहम्‍मद पैगंबर ने भी रखे थे रोजे 

इस्लाम के अनुसार रोजा रखने की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के समय से मानी जाती है. पैगंबर मोहम्‍मद ने भी रमजान के पाक महीने में रोजे रखे थे. हदीस में जिक्र है कि खुद पैगंबर मोहम्‍मद ने ईद के दिन रोजा रखने से मना किया है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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