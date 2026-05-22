Bakra Eid 2026: जब बेटे ने बाप से कहा- मेरी गर्दन पर छुरी चला दो...फिर शुरू हुआ जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला

Bakrid 2026: मस्लिम समुदाय साल में 2 बार ईद मनाता है. रमजान के बाद मीठी ईद और दूसरी बार हिज्‍जा महीने में, जिसे बकरीद या बकरा ईद कहते हैं. वैसे इसका मूल नाम ईद-उल-अजहा है और इस ईद पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है.

इस साल भारत में 28 मई 2026 को बकरा ईद मनाई जा सकती है. सऊदी समेत कई देशों ने ईद-उल-अजहा मनाने के लिए 27 मई की तारीख का ऐलान कर दिया है. अब जानिए आखिर ईद पर बकरा, ऊंट, भैंसे आदि को कुर्बान क्‍यों किया जाता है?

ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी की कहानी

इस्लाम समुदाय में ईद-उल-अजहा मनाने के पीछे वजह को सब्र, त्‍याग और अल्‍लाह के हुक्‍म को हर हाल में मानने से जोड़ा गया है. इसके पीछे एक कहानी भी है.

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इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक, हजरत इब्राहिम अल्लाह के लाडले नबियों में से एक थे. लंबे समय के बाद बुढ़ापे में उन्‍हें बेटा हुआ, जिसका नाम इस्माइल रखा गया. हजरत इब्राहिम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे. इस्माइल जब छोटा ही थी, तब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेने का फैसला किया.

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एक रात हजरत इब्राहिम को एक अजीब ख्‍वाब आया, जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा. इब्राहिम समझ गए कि उन्‍हें अपना बेटा ही सबसे ज्‍यादा प्‍यारा है. तब उन्‍होंने बेटे इस्‍माइल को यह बात बताई.

इस्‍माइल छोटे बच्‍चे थे लेकिन वे अपने पिता की बात सुनकर जरा भी नहीं घबराए. बल्कि उन्होंने जवाब दिया, ''अब्बू जान, आपको जो हुक्म मिला है, उसे पूरा कीजिए. इंशाअल्लाह, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे.'' उनका यह जवाब बताता है कि अल्‍लाह के हुक्‍म से बड़ी कोई चीज नहीं.

इसके बाद हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मक्का के पास मीना के लिए रवाना हुए. जहां रास्ते में शैतान ने कई बार उन्हें रोकने और बहकाने की कोशिश की, लेकिन उनका ईमान नहीं डगमगाया. उन्होंने शैतान को कंकड़ मारकर भगा दिया. यही वजह है कि आज भी हज के दौरान मुसलमान मीना शहर में जमरात पर कंकड़ मारते हैं.

इसके बाद मीना पहुंचकर हजरत इस्माइल ने अपने पिता से कहा कि वह उनकी आंखों पर पट्टी बांध लें, ताकि बेटे का चेहरा देखकर उनका दिल न पसीज जाए. तब हजरत इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर छुरी चला दी. लेकिन जैसे ही छुरी चली, एक चमत्‍कार हुआ. वहां बेटे की जगह बकरी की बच्‍चा आ गया.

जब इब्राहिम ने अपनी आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सही-सलामत खड़ा है और बकरी का बच्‍चा कुर्बान हो गया. माना जाता है कि इसके बाद से ही ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हुई. लेकिन यहां कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर की बलि देना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना भी है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)