Advertisement
trendingNow13225607
Hindi Newsधर्मBakra Eid 2026: जब बेटे ने बाप से कहा- मेरी गर्दन पर छुरी चला दो...फिर शुरू हुआ जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला

Bakra Eid 2026: जब बेटे ने बाप से कहा- मेरी गर्दन पर छुरी चला दो...फिर शुरू हुआ जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला

Eid-ul-Adha 2026 : हर साल बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर चर्चा होती, कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं. क्‍या आप जानते हैं कि ईद-उल-अजहा पर जानवरों की कुर्बानी क्‍यों की जाती है और कब-कैसे ये परंपरा शुरू हुई?  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 22, 2026, 12:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bakra Eid 2026: जब बेटे ने बाप से कहा- मेरी गर्दन पर छुरी चला दो...फिर शुरू हुआ जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला

Bakrid 2026: मस्लिम समुदाय साल में 2 बार ईद मनाता है. रमजान के बाद मीठी ईद और दूसरी बार हिज्‍जा महीने में, जिसे बकरीद या बकरा ईद कहते हैं. वैसे इसका मूल नाम ईद-उल-अजहा है और इस ईद पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है. 

इस साल भारत में 28 मई 2026 को बकरा ईद मनाई जा सकती है. सऊदी समेत कई देशों ने ईद-उल-अजहा मनाने के लिए 27 मई की तारीख का ऐलान कर दिया है. अब जानिए आखिर ईद पर बकरा, ऊंट, भैंसे आदि को कुर्बान क्‍यों किया जाता है? 

ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी की कहानी 

इस्लाम समुदाय में ईद-उल-अजहा मनाने के पीछे वजह को सब्र, त्‍याग और अल्‍लाह के हुक्‍म को हर हाल में मानने से जोड़ा गया है. इसके पीछे एक कहानी भी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक, हजरत इब्राहिम अल्लाह के लाडले नबियों में से एक थे. लंबे समय के बाद बुढ़ापे में उन्‍हें बेटा हुआ, जिसका नाम इस्माइल रखा गया. हजरत इब्राहिम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे. इस्माइल जब छोटा ही थी, तब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेने का फैसला किया.

(यह भी पढ़ें: 9 दिन बरसेगी आग! नौतपा में इन नियमों का पालन नहीं किया तो खाली हो सकती है जेब

एक रात हजरत इब्राहिम को एक अजीब ख्‍वाब आया, जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा. इब्राहिम समझ गए कि उन्‍हें अपना बेटा ही सबसे ज्‍यादा प्‍यारा है. तब उन्‍होंने बेटे इस्‍माइल को यह बात बताई. 

इस्‍माइल छोटे बच्‍चे थे लेकिन वे अपने पिता की बात सुनकर जरा भी नहीं घबराए. बल्कि उन्होंने जवाब दिया, ''अब्बू जान, आपको जो हुक्म मिला है, उसे पूरा कीजिए. इंशाअल्लाह, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे.'' उनका यह जवाब बताता है कि अल्‍लाह के हुक्‍म से बड़ी कोई चीज नहीं. 

इसके बाद हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मक्का के पास मीना के लिए रवाना हुए. जहां रास्ते में शैतान ने कई बार उन्हें रोकने और बहकाने की कोशिश की, लेकिन उनका ईमान नहीं डगमगाया. उन्होंने शैतान को कंकड़ मारकर भगा दिया. यही वजह है कि आज भी हज के दौरान मुसलमान मीना शहर में जमरात पर कंकड़ मारते हैं.

इसके बाद मीना पहुंचकर हजरत इस्माइल ने अपने पिता से कहा कि वह उनकी आंखों पर पट्टी बांध लें, ताकि बेटे का चेहरा देखकर उनका दिल न पसीज जाए. तब हजरत इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर छुरी चला दी. लेकिन जैसे ही छुरी चली, एक चमत्‍कार हुआ. वहां बेटे की जगह बकरी की बच्‍चा आ गया. 

जब इब्राहिम ने अपनी आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सही-सलामत खड़ा है और बकरी का बच्‍चा कुर्बान हो गया. माना जाता है कि इसके बाद से ही ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हुई. लेकिन यहां कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर की बलि देना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना भी है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Bakrid 2026

Trending news

43-44 से 48-50 डिग्री, हम इंसान कितना तापमान सहन कर सकते हैं? आगे की स्थिति डरा देगी
Heatwave India
43-44 से 48-50 डिग्री, हम इंसान कितना तापमान सहन कर सकते हैं? आगे की स्थिति डरा देगी
उमर खालिद को फिर मिली जमानत, हाई कोर्ट ने दिया आदेश; कितने दिन रहेंगे बाहर
Umar Khalid
उमर खालिद को फिर मिली जमानत, हाई कोर्ट ने दिया आदेश; कितने दिन रहेंगे बाहर
राहुल गांधी की सुई टॉफी पर अटकी, लेकिन इटली में मोदी ने चल दी बड़ी कूटनीतिक चाल
PM Modi
राहुल गांधी की सुई टॉफी पर अटकी, लेकिन इटली में मोदी ने चल दी बड़ी कूटनीतिक चाल
20 साल जेल, फिर इंसाफ, फांसी के साये से कैसे निकला रहीम, किसे देने पड़े 34 करोड़?
Abdul Rahim Kerala
20 साल जेल, फिर इंसाफ, फांसी के साये से कैसे निकला रहीम, किसे देने पड़े 34 करोड़?
100 KM की दूरी से मचेगी तबाही, पूरा हुआ वायु अस्त्र-1 का सफल परीक्षण; जानें खासियत
Vayu Astra
100 KM की दूरी से मचेगी तबाही, पूरा हुआ वायु अस्त्र-1 का सफल परीक्षण; जानें खासियत
कत्‍ल के जुर्म में मिली कैद, बिगबी-आमिर के साथ की फिल्‍में; एक्‍टर की फिल्‍मी कहानी
Hemant nagindas modi
कत्‍ल के जुर्म में मिली कैद, बिगबी-आमिर के साथ की फिल्‍में; एक्‍टर की फिल्‍मी कहानी
18 जून को राज्यसभा चुनाव: खरगे की सीट हो रही खाली, किस राज्य में किसका पलड़ा भारी?
Rajya Sabha elections
18 जून को राज्यसभा चुनाव: खरगे की सीट हो रही खाली, किस राज्य में किसका पलड़ा भारी?
बंगाल में भाजपा सरकार आते ही बांग्लादेश बॉर्डर पर क्या बदला? 15 दिन में ही जनता खुश
Bangladesh news
बंगाल में भाजपा सरकार आते ही बांग्लादेश बॉर्डर पर क्या बदला? 15 दिन में ही जनता खुश
150 साल पुराना ‘दैत्य’ फिर जागा! क्या लौट रही है दुनिया की सबसे बड़ी तबाही?
Super El Nino
150 साल पुराना ‘दैत्य’ फिर जागा! क्या लौट रही है दुनिया की सबसे बड़ी तबाही?
तपता आसमां, तड़पती सांसें! गर्मी के तांडव से बेबस हुए बेजुबान,कई शहरों में छाया मातम
today weather update
तपता आसमां, तड़पती सांसें! गर्मी के तांडव से बेबस हुए बेजुबान,कई शहरों में छाया मातम