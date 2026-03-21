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Eid Ul Fitr 2026: आज ईद की धूम, जानें जकात क्यों जरूरी और क्या है सदका-ए-फितर?

Eid Ul Fitr 2026: ईद‑उल‑फितर यानी ईद इस्लाम के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना गया है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. आज देशभर में ईद की धूम है. आइए जानें इस लेख में जकात और फितरा क्या है और क्यों इसे देना इस्लाम में महत्वपूर्ण है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:54 AM IST
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Eid Ul Fitr 2026
Eid Ul Fitr 2026

Eid Ul Fitr 2026: आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है. इस साल भारत में 21 मार्च 2026 को इस्लाम के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक ईद‑उल‑फितर की धूम है जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है. रमजान का महीना खत्म होते ही ईद-उल-फितर पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है. मस्जिदों में जातक नमाज़ अदा करते हैं और फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं. इस तरह ईद की नमाज के साथ ही ईद पर्व शुरू हो जाता है. आज के दिन जकात और फितरा देना इस्लाम में महत्वपूर्ण माना गया है. आइए जानें जकात और फितरा क्या है. 

जकात और फितरा के बारे में
ईद का दिन केवल त्योहार नहीं हैं बल्कि यह मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है. यह दिन जरूरतमंदों की मदद करने का है, अपने परिवारजनों को शुभ संदेश देने का है. ईद पर जकात और फितरा देना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है.

जकात क्या है
इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक जकात है जो साहिब-ए-निसाब यानी तय संपत्ति वाले मुसलमान सालभर में एक बार अपनी कुल संपत्ति को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटते हैं. यह संपत्ति के हिसाब से करना होता है जो कि ईस्लाम में अनिवार्य माना गया है.

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फितरा या सदका-ए-फितर क्या है
फितरा या सदका-ए-फितर रमजान के अंत में दिया जाने वाला तय और जरूरी दान दिया जाता है. यह दान ईद की नमाज से पहले दिया जाता है ताकि गरीब भी खुशी-खुशी ईद मना सकें. यह हर उस मुसलमान चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या बच्चा यह हर किसी पर वाजिब बताया गया है. जो अपनी बुनियादी जरूरतों से अधिक रखे वह प्रति व्यक्ति करीब 1.75 या 2 किलो अनाज गेहूं से लेकर खजूर जैसी जरूरी चीजें और नकद रुपये रमजान माह में  ईद की नमाज से पहले दान करता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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