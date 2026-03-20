Eid Chand Time: भारत में कब दिखेगा ईद का चांद और कब मनेगी ईद-उल-फितर? ये है सही तारीख

Eid 2026 Moon Timing: रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद आती है ईद-उल-फितर. जिसे मनाने का इंतजार मुस्लिम समुदाय के लोग बेसब्री से करते हैं. कभी ईद का चांद 29 रोजों के बाद ही नजर आ जाता है, तो कभी 30 रोजों के बाद नजर आता है. इस्‍लाम में शव्वाल का पहला चांद नजर आने के बाद अगले दिन ईद मनाने की परंपरा है.

इस साल 19 मार्च 2026 को शव्‍वाल का पहला चांद नजर नहीं आया. लिहाजा अब 20 मार्च, शुक्रवार को ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्‍मीद है, जिसके बाद 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी.

सऊदी में ईद आज

ईद-उल-फितर खुशियों और भाईचारे का त्योहार है. सऊदी अरब में आज 20 मार्च को ईद मनाई जा रही है. लेकिन 19 मार्च को भारत में ईद का चांद ना दिखाई देने के कारण 21 मार्च, शनिवार को ईद मनाई जाएगी. वैसे तो ईद का त्‍योहार एक दिन का होता है लेकिन कई देशों में ईद का जश्‍न 2 से 3 दिन तक चलता है और इसके लिए लंबा सरकारी अवकाश दिया जाता है. ईद का त्‍योहार रोजे खत्‍म होने की खुशी में मनाते हैं. जो कि अल्‍लाह की ओर से रोजे रखने का इनाम होती है.

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आज चांद दिखने का समय

दिल्‍ली में आज चांद शाम को 06:15 बजे के बाद नजर आ सकता है. हालांकि आसमान में बादलों की स्थिति के अनुसार समय बदल सकता है. वहीं अलग-अलग शहरों में भी चांद निकलने का समय अलग-अलग होने से चांद दिखने के समय में अंतर रहेगा. इस्‍लाम में ईद का चांद देखना बेहद शुभ माना जाता है.

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ईद-उल-फितर पर क्या-क्‍या होता है?

रात में ईद का चांद नजर आने के बाद अगले दिन सुबह मस्जिदों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है. सभी लोग नहा-धोकर साफ कपड़े पहनकर मस्जिदों में जमात के साथ ईद की नमाज अदा करते हैं. अल्‍लाह से सभी की बेहतरी की दुआ करते हैं. यह दिन बहुत बरकत वाला माना जाता है. मान्‍यता है कि इस दिन अल्‍लाह से मांगी गईं दुआएं जल्‍दी कुबूल होती हैं. लोग एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकवाद देते हैं. इसके बाद मीठी सेवईं समेत कई लजीज पकवान खाने का दौर शुरू होता है. इस दिन लोग नए कपड़े पहनकर, सज-संवरकर एक-दूसरे के घर जाते हैं, तोहफे देते हैं.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)