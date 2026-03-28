Sankashti Chaturthi 2026: कब है एकदंत संकष्टी चतुर्थी? नोट कर लें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि, बरसेगी गणपति की कृपा

Ekadanta Sankashti Chaturthi 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं. इस दिन भगवान गणेश के भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से गणपति की पूजा-अर्चना करने से जीवन का हर संकट दूर हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल एकदंत संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त, विधि और मंत्र क्या है.
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Sankashti Chaturthi 2026: सनातन धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि नियमित उनकी पूजा करने से हर प्रकार के बाधाओं से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन एकदंत चतुर्थी मनाई जाती है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि से गणपति की पूजा करने पर हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल एकदंत संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी, इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है.
दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 24 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 6 मई को सुबह 7 बजकर 51 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल एकदंत चतुर्थी 5 मई को मनाई जाएगी. इस बार संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय रात 10 बजकर 31 मिनट है. इसके साथ ही इस दिन सूर्योदय सुबह 6 बजकर 14 मिनट पर होगा. जबकि, इस दिन सूर्यास्त शाम 7 बजकर 12 मिनट पर होगा.
एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि दैनिक कर्मों से निवृत हो जाएं. इसके बाद घर के पूजा स्थान आसन लगाकर बैठ जाएं और देवी-देवताओं का ध्यान करें. फिर, पूजा स्थल पर गणपति की प्रतिमा स्थापित करें. अगर पहले से स्थापित है, तो उसकी साफ-सफाई करें. इतना करने के बाद गणपति को पीला चंदन लगाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें. साथ ही उन्हें मोदक का भोग लगाएं. इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं. फिर, गणपति के मंत्र या गणेश चालीसा का पाठ करें. पूजन के अंत में आरती करें और प्रसाद बाटें.
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"वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरू मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा
गणपतिर्विघ्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः
द्वैमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः
विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्
विश्वं तस्य भवेद्वश्यं न च विघ्नं भवेत् क्वचित् "
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)