Sankashti Chaturthi 2026: संकटों से मिलेगी मुक्ति, बरसेगी भगवान गणेश की कृपा; एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर कर लें ये 5 काम

Ekadanta Sankashti Chaturthi 2026 Upay: एकदंत संकष्टी चतुर्थी प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 मई को एकदंत संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है. कहा जाता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने पर भगवान गणेश की असीम कृपा बरसती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन के संकट दूर हो जाते हैं. आइए जानते हैं कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति की कृपा प्राप्ति और संकटों से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए.
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Sankashti Chaturthi 2026: हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के तौर पर मनाया जाता है. यह दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए इस दिन लोग उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत के प्रभाव से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं. साथ ही भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है. दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 मई को रखा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन-कौन से काम करने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होगी. साथ ही जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति पाने के लिए एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर क्या करना चाहिए.
ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि आरंभ- 5 मई 2026 को सुबह 6:24 बजे
चतुर्थी तिथि समाप्त- 6 मई 2026 को सुबह 7:51 बजे
चंद्रोदय- रात 10 बजकर 31 मिनट पर
गणपति को चढ़ाएं शमी के पत्ते और दूर्वा- भगवान गणेश को दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है. ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को 'इदं दुर्वादलं ओम् गं गणपतये नमः' मंत्र के साथ 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें. साथ ही, उन्हें शमी के पत्ते चढ़ाएं. ऐसा करने से बुद्धि तेज होती है और गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है.
गणेशजी को लगाएं सिंदूर- गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है. इस दिन भगवान गणेश के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं और फिर वही तिलक अपने माथे पर भी लगाएं. मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और दुर्घटनाओं या शत्रुओं का डर नहीं सताता.
गुड़ और घी का लगाएं भोग- अगर आप आर्थिक संकट या कर्ज से जूझ रहे हैं, तो संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाएं. पूजन के बाद इस भोग को गाय को खिला दें. मान्यतानुसार, यह उपाय धन प्राप्ति के नए रास्ते खोलता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है.
'ॐ गं गणपतये नमः' का करें जाप- किसी भी बड़े संकट को टालने के लिए चतुर्थी की शाम को शांत स्थान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें. जाप के बाद गणेश चालीसा या संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. ऐसा करने से मानकिस तनाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्पष्टता आती है.
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पीले वस्त्र और दीप दान- एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को पीले रंग के वस्त्र या पीला फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है. ऐसे में इस दिन सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाएं. संकष्टी चतुर्थी पर इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और परिवार में खुशहाली आती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)