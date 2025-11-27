दिसंबर में कब-कब रखा जाएगा एकादशी व्रत? तारीख के साथ जानें पारण का समय

Ekadashi Kab Hai 2025 December : एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार रखा जाता है. भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकाशी व्रत बहुत अहम माना गया है. दिसंबर में 2 बेहद महत्वपूर्ण एकादशी व्रत पड़ रहे हैं, जानिए ये कब-कब हैं?
Ekadashi Vrat December 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत सारे पापों को नष्ट करने वाला और अपार सुख-समृद्धि देने वाला है. साथ ही एकादशी व्रत करने से मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं. हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है. इन एकादशी व्रत में कुछ विशेष मानी गई हैं. दिसंबर 2025 में पड़ रही दोनों एकादशी खास हैं. जानिए ये कौन-कौन सी एकादशी हैं, कब ये एकादशी व्रत रखे जाएंगे और इनका पारण समय क्या होगा?
दिसंबर 2025 की पहली एकादशी - मोक्षदा एकादशी
दिसंबर महीने की पहली एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी. पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्लपक्ष की यह एकादशी तिथि 30 नवंबर 2025, रविवार की रात 09:29 बजे से प्रारंभ होकर 1 दिसंबर 2025, सोमवार की शाम को 07:01 बजे समाप्त होगी. मार्गशीर्ष या अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं. इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा. वहीं मोक्षदा एकादशी का पारण इसके अगले दिन 2 दिसंबर 2025, मंगलवार को सुबह 0-6:57 से लेकर 09:03 बजे के बीच करना शुभ रहेगा.
दिसंबर 2025 की दूसरी एकादशी - सफला एकादशी
दिसंबर महीने की दूसरी एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होगी. इसे सफला एकादशी कहा जाता है. पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर 2025 की शाम को 06:49 बजे से प्रारंभ होगी और 15 दिसंबर 2025 की रात को 09:19 बजे समाप्त होगी. लिहाजा यह सफला एकादशी व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा. वहीं सफला एकादशी व्रत का का पारण इसके अगले दिन 16 दिसंबर 2025 को सुबह 07:07 से लेकर 09:11 बजे के बीच करना शुभ रहेगा.
