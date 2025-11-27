Advertisement
trendingNow13020182
Hindi Newsधर्म

दिसंबर में कब-कब रखा जाएगा एकादशी व्रत? तारीख के साथ जानें पारण का समय

Ekadashi Kab Hai 2025 December : एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार रखा जाता है. भगवान विष्‍णु की कृपा पाने के लिए एकाशी व्रत बहुत अहम माना गया है. दिसंबर में 2 बेहद महत्‍वपूर्ण एकादशी व्रत पड़ रहे हैं, जानिए ये कब-कब हैं? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिसंबर में कब-कब रखा जाएगा एकादशी व्रत? तारीख के साथ जानें पारण का समय

Ekadashi Vrat December 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्‍णु को समर्पित एकादशी व्रत सारे पापों को नष्‍ट करने वाला और अपार सुख-समृद्धि देने वाला है. साथ ही एकादशी व्रत करने से मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं. हर महीने के कृष्‍ण पक्ष और शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है. इन एकादशी व्रत में कुछ विशेष मानी गई हैं. दिसंबर 2025 में पड़ रही दोनों एकादशी खास हैं. जानिए ये कौन-कौन सी एकादशी हैं, कब ये एकादशी व्रत रखे जाएंगे और इनका पारण समय क्‍या होगा? 

यह भी पढ़ें : जनवरी 2026 में शनि की राशि में बन रहा दुर्लभ पंचग्रही योग, साल शुरू होते ही नोटों के ढेर पर बैठेंगे 3 राशि वाले लोग

दिसंबर 2025 की पहली एकादशी - मोक्षदा एकादशी 

Add Zee News as a Preferred Source

दिसंबर महीने की पहली एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी होगी. पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्लपक्ष की यह एकादशी तिथि 30 नवंबर 2025, रविवार की रात 09:29 बजे से प्रारंभ होकर 1 दिसंबर 2025, सोमवार की शाम को 07:01 बजे समाप्त होगी. मार्गशीर्ष या अगहन मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं. इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा. वहीं मोक्षदा एकादशी का पारण इसके अगले दिन 2 दिसंबर 2025, मंगलवार को सुबह 0-6:57 से लेकर 09:03 बजे के बीच करना शुभ रहेगा.  

 

दिसंबर 2025 की दूसरी एकादशी - सफला एकादशी

दिसंबर महीने की दूसरी एकादशी पौष मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी तिथि होगी. इसे सफला एकादशी कहा जाता है. पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर 2025 की शाम को 06:49 बजे से प्रारंभ होगी और 15 दिसंबर 2025 की रात को 09:19 बजे समाप्‍त होगी. लिहाजा यह सफला एकादशी व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा. वहीं सफला एकादशी व्रत का का पारण इसके अगले दिन 16 दिसंबर 2025 को सुबह 07:07 से लेकर 09:11 बजे के बीच करना शुभ रहेगा. 
 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Ekadashi

Trending news

पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
Second Richest Leader
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
coldest
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
Brahmos
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
Kerala News
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
amit shah
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!