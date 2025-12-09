Ekadashi in December 2025 dates : हर महीने के दोनों पक्ष - कृष्‍ण पक्ष और शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है. एकादशी व्रत भगवान विष्‍णु के लिए रखे जाते हैं. एकादशी व्रत करने से सारे पाप नष्‍ट होते हैं, साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि आती है. दिसंबर महीना एकादशी तिथियों के मामले में विशेष है, क्‍योंकि अमूमन हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती हैं लेकिन दिसंबर 2025 में 3 एकादशी व्रत रखे जाएंगे. बल्कि कुछ पंचांग के मुताबिक तो दिसंबर 2025 में 4 एकादशी तिथि हैं.

दिसंबर 2025 में कब कब हैं एकादशी?

मोक्षदा एकादशी 2025 - मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार, मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 30 नवंबर को रात 09 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर 1 दिसंबर को रात 07 बजकर 01 मिनट तक रही. ऐसे में मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर को किया गया.

सफला एकादशी 2025 - पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार, पौष कृष्‍ण एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 08 बजकर 46 मिनट से शुरू होकर 15 दिसंबर को रात 10 बजकर 09 मिनट पर समाप्‍त होगी. लिहाजा 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत किया जाएगा. सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर 2025 को किया जाएगा.

पौष पुत्रदा एकादशी 2025 - पौष शुक्‍ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार, 30 दिसंबर को सुबह 07 बजकर 50 मिनट पर पौष पुत्रदा एकादशी तिथि से शुरू होकर 31 दिसंबर को सुबह 05 बजे समाप्‍त होगी. ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 30 दिसंबर को किया जाएगा. पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 31 दिसंबर को किया जाएगा.

वैकुंठ एकादशी 2025

कुछ पंचांगों के अनुसार पौष मास के कृष्‍ण पक्ष या शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि के अगले दिन वैकुंठ एकादशी व्रत रखा जाता है. धनु सौर माह में वैकुंठ एकादशी व्रत रखा जाता है. इस साल पौष शुक्‍ल एकादशी 31 दिसंबर को वैकुंठ एकादशी व्रत रखा जाएगा. इस तरह दिसंबर महीने में 4 बार एकादशी व्रत रखे जाएंगे.

