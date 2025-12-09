Advertisement
trendingNow13034599
Hindi Newsधर्म

Ekadashi December 2026 : ऐसा कैसे! दिसंबर में एक-दो नहीं चार-चार एकादशी? क्‍या है ये पूरा मामला

Ekadashi December 2025 Date and Time : एकादशी तिथि के मामले में दिसंबर महीना बेहद खास रहने वाला है क्‍योंकि इस महीने में 4 एकादशी पड़ रही हैं. जानिए ऐसा क्‍यों है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ekadashi December 2026 : ऐसा कैसे! दिसंबर में एक-दो नहीं चार-चार एकादशी? क्‍या है ये पूरा मामला

Ekadashi in December 2025 dates : हर महीने के दोनों पक्ष - कृष्‍ण पक्ष और शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है. एकादशी व्रत भगवान विष्‍णु के लिए रखे जाते हैं. एकादशी व्रत करने से सारे पाप नष्‍ट होते हैं, साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि आती है. दिसंबर महीना एकादशी तिथियों के मामले में विशेष है, क्‍योंकि अमूमन हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती हैं लेकिन दिसंबर 2025 में 3 एकादशी व्रत रखे जाएंगे. बल्कि कुछ पंचांग के मुताबिक तो दिसंबर 2025 में 4 एकादशी तिथि हैं.  

दिसंबर 2025 में कब कब हैं एकादशी? 

मोक्षदा एकादशी 2025 - मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार, मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 30 नवंबर को रात 09 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर 1 दिसंबर को रात 07 बजकर 01 मिनट तक रही. ऐसे में मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर को किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 2026 में नोटों की रजाई ओढ़कर सोएंगे 4 राशि वाले लोग, गुरु का विपरीत राजयोग कराएगा बल्‍ले-बल्‍ले

सफला एकादशी 2025 - पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार, पौष कृष्‍ण एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 08 बजकर 46 मिनट से शुरू होकर 15 दिसंबर को रात 10 बजकर 09 मिनट पर समाप्‍त होगी. लिहाजा 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत किया जाएगा. सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. 

पौष पुत्रदा एकादशी 2025 - पौष शुक्‍ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार, 30 दिसंबर को सुबह 07 बजकर 50 मिनट पर पौष पुत्रदा एकादशी तिथि से शुरू होकर 31 दिसंबर को सुबह 05 बजे समाप्‍त होगी. ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 30 दिसंबर को किया जाएगा. पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 31 दिसंबर को किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: खाली जेब, नौकरी पर संकट, लव लाइफ में प्राब्‍लम...अगले डेढ़ साल 2 राशि वालों पर कहर ढाएगी शनि की ढैय्या

वैकुंठ एकादशी 2025 

कुछ पंचांगों के अनुसार पौष मास के कृष्‍ण पक्ष या शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि के अगले दिन वैकुंठ एकादशी व्रत रखा जाता है. धनु सौर माह में वैकुंठ एकादशी व्रत रखा जाता है. इस साल पौष शुक्‍ल एकादशी 31 दिसंबर को वैकुंठ एकादशी व्रत रखा जाएगा. इस तरह दिसंबर महीने में 4 बार एकादशी व्रत रखे जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: खाली जेब, नौकरी पर संकट, लव लाइफ में प्राब्‍लम...अगले डेढ़ साल 2 राशि वालों पर कहर ढाएगी शनि की ढैय्या

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

ekadashi in december 2025

Trending news

ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
IndiGo crisis
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
Supreme Court
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
terrorists infiltrate
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
Supreme Court News
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
CJI Surya Kant
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
Kerala Local Body Election
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
The economic slowdown
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Asaduddin Owaisi
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा