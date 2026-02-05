February Ekadashi Vrat 2026: विजया एकादशी और आमलकी एकादशी कब है? जानें फरवरी की दोनों एकादशी की तारीखें और पारण समय

Ekadashi february 2026 : हर महीने 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं और हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्‍व दिया गया है. एकादशी को पूरे दिन निराहार रहा जाता है और श्रीहरि विष्‍णु की पूजा की जाती है. फरवरी महीने में भी 2 एकादशी हैं और दोनों ही बहुत अहम हैं. पहली है विजया एकादशी और दूसरी है आमलकी एकादशी. जानिए ये दोनों एकादशी कब हैं और इन व्रत का पारण कब किया जाएगा.

विजया एकादशी कब है?

विजया एकादशी व्रत के नाम से ही जाहिर है कि यह व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्‍त होती है. जीवन की कठिनाइयां और बाधाएं दूर होती हैं. काम सफल होते हैं. मान्‍यता है कि लंका जाने से पहले स्वयं भगवान श्रीराम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था. यह व्रत फाल्‍गुन मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है.

पंचांग के अनुसार फाल्‍गुन कृष्‍ण एकादशी तिथि 12 फरवरी 2026 की सुबह 11:33 बजे से प्रारंभ होगी और 13 फरवरी 26 की दोपहर 01:30 बजे तक रहेगी. विजया एकादशी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 13 फरवरी की सुबह 06:26 से 09:15 तक है. वहीं विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी की सुबह 07:50 से 09:15 तक किया जा सकेगा.

आमलकी एकादशी कब है?

आमलकी एकादशी को ‘आंवला एकादशी’ भी कहते हैं क्‍योंकि इस दिन भगवान विष्‍णु के साथ आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है. आमलकी एकदशी व्रत फाल्‍गुन मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखते हैं. पंचांग के अनुसार फाल्‍गुन शुक्‍ल एकादशी यानी कि आमलकी एकादशी तिथि 26 फरवरी 2026 की रात 12:07 बजे से प्रारंभ होगी और 27 फरवरी 2026 की रात 09:59 बजे तक रहेगी. आमलकी एकादशी पर पूजा का समय 27 फरवरी की सुबह 06:15 से 09:09 तक है. वहीं व्रत का पारण 28 फरवरी की सुबह 07:41 से 09:08 तक किया जा सकेगा.

एकादशी तिथि के दिन इन बातों का रखें ध्‍यान

एकादशी का व्रत रखें, विधि-विधान से पूजा करें. पूजा में तुलसीदल का भोग जरूर लगाएं. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. व्रत कथा पढ़ें. आरती करें. अगले दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देने के बाद ही व्रत खोलें.

एकादशी के दिन चावल ना खाएं. ना तुलसी के पत्‍ते तोड़ें, ना तुलसी को जल चढ़ाएं. पर शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं. इस दिन सात्विक भोजन करें और सात्विक विचार रखें.

