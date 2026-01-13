Advertisement
trendingNow13072709
Hindi Newsधर्मसाल की पहली सबसे बड़ी एकादशी है षटतिला एकादशी, पूजा-व्रत में इन बातों का रखें विशेष ध्‍यान

साल की पहली सबसे बड़ी एकादशी है षटतिला एकादशी, पूजा-व्रत में इन बातों का रखें विशेष ध्‍यान

Ekadashi 2026 : साल में 24 एकादशी तिथि आती हैं, लेकिन इनमें 5 एकादशी को विशेष महत्‍वपूर्ण माना गया है. इनमें से एक है षटतिला एकादशी, जो कि 14 जनवरी 2026 को है. इस बड़ी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्‍यान रखना बहुत जरूरी है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साल की पहली सबसे बड़ी एकादशी है षटतिला एकादशी, पूजा-व्रत में इन बातों का रखें विशेष ध्‍यान

Shattila Ekadashi 2026 : इस साल षटतिला एकादशी पर बेहद शुभ योग बन रहा है कि यह 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन पड़ रही है. इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं. हर महीने 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, इस तरह साल में 24 एकादशी तिथि आती हैं. इसमें माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं. यह साल की बड़ी एकादशी में से एक है. 

साल की बड़ी एकादशी 

साल की 5 एकादशी को बड़ी और महत्‍वपूर्ण एकादशी माना जाता है. ये हैं - षटतिला एकादशी, निर्जला एकादशी, आमलकी एकादशी, देवशयनी एकादशी और देवउठनी एकादशी. मान्‍यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सालभर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है. यह व्रत आत्मसंयम, तप और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक माना जाता है. वहीं देवशयनी एकादशी से भगवान विष्‍णु योगनिद्रा में जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन श्रीहरि विष्‍णु जागते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लोहड़ी पर नोटों की गर्मी पाएंगे 3 राशि वाले लोग, धन के दाता शुक्र का मकर में गोचर बेहद शुभ

षटतिला एकादशी व्रत नियम 

षटतिला एकादशी व्रत रख रहे हैं तो गलती से भी इस दिन अनाज या चावल का सेवन ना करें. केवल फलाहार करें. लेकिन षटतिला एकादशी के व्रत में प्रसाद स्‍वरूप तिल का सेवन करें. इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है. पानी में तिल डालकर स्‍नान करें, पूजा में भगवान विष्‍णु को तिल का भोग लगाएं, हवन में तिल अर्पित करें, पितरों को तिल से तर्पण करें, गरीबों को तिल का दान करें. इसके अलावा गरीबों को गरम कपड़े, अनाज आदि का दान करें. उन्‍हें भोजन कराएं. एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करें. साथ ही गरीबों को दान दें. ब्राह्मण भोज कराएं. षटतिला एकादशी के दिन ध्‍यान रखें कि गलती से भी तिल अपने पैरों के नीचे ना आए. 

यह भी पढ़ें: सूर्य की तरह चमकता हुआ भाग्‍य लेकर पैदा होते हैं इन बर्थडेट वाले लोग, हर हाल में पाते हैं बड़ी सक्‍सेस

एकादशी व्रत में नमक और तेल का सेवन भी नहीं करना चाहिए. इस दिन फल, दूध, बिना नमक से बनी फलाहारी चीजों का ही सेवन करें. यदि व्रत के आलू आदि बना रहे हैं तो उसमें घी का ही इस्‍तेमाल करें. ना ही एकादशी व्रत के दिन सोएं. ना ही एकादशी के दिन किसी को अपशब्‍द कहें. क्रोध से बचें और जितना ज्‍यादा संभव हो अपना ध्‍यान भगवान की भक्ति में लगाएं. किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन ना करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

ekadashi 2026

Trending news

'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
पश्चिम बंगाल में लौटा निपाह वायरस! 75% तक मौत का होता है खतरा
Nipah Virus Returns
पश्चिम बंगाल में लौटा निपाह वायरस! 75% तक मौत का होता है खतरा
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
PM Modi
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
Germany Visa Free Transit
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड
Suicide
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
BMC elections
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
ठाकरे के गढ़ में तमिलनाडु का तड़का क्यों लगा? भाजपा के दांव से BMC चुनाव में खलबली
bmc news
ठाकरे के गढ़ में तमिलनाडु का तड़का क्यों लगा? भाजपा के दांव से BMC चुनाव में खलबली
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
Telangana NEWS
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी