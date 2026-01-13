Shattila Ekadashi 2026 : इस साल षटतिला एकादशी पर बेहद शुभ योग बन रहा है कि यह 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन पड़ रही है. इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं. हर महीने 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, इस तरह साल में 24 एकादशी तिथि आती हैं. इसमें माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं. यह साल की बड़ी एकादशी में से एक है.

साल की बड़ी एकादशी

साल की 5 एकादशी को बड़ी और महत्‍वपूर्ण एकादशी माना जाता है. ये हैं - षटतिला एकादशी, निर्जला एकादशी, आमलकी एकादशी, देवशयनी एकादशी और देवउठनी एकादशी. मान्‍यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सालभर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है. यह व्रत आत्मसंयम, तप और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक माना जाता है. वहीं देवशयनी एकादशी से भगवान विष्‍णु योगनिद्रा में जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन श्रीहरि विष्‍णु जागते हैं.

षटतिला एकादशी व्रत नियम

षटतिला एकादशी व्रत रख रहे हैं तो गलती से भी इस दिन अनाज या चावल का सेवन ना करें. केवल फलाहार करें. लेकिन षटतिला एकादशी के व्रत में प्रसाद स्‍वरूप तिल का सेवन करें. इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है. पानी में तिल डालकर स्‍नान करें, पूजा में भगवान विष्‍णु को तिल का भोग लगाएं, हवन में तिल अर्पित करें, पितरों को तिल से तर्पण करें, गरीबों को तिल का दान करें. इसके अलावा गरीबों को गरम कपड़े, अनाज आदि का दान करें. उन्‍हें भोजन कराएं. एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करें. साथ ही गरीबों को दान दें. ब्राह्मण भोज कराएं. षटतिला एकादशी के दिन ध्‍यान रखें कि गलती से भी तिल अपने पैरों के नीचे ना आए.

एकादशी व्रत में नमक और तेल का सेवन भी नहीं करना चाहिए. इस दिन फल, दूध, बिना नमक से बनी फलाहारी चीजों का ही सेवन करें. यदि व्रत के आलू आदि बना रहे हैं तो उसमें घी का ही इस्‍तेमाल करें. ना ही एकादशी व्रत के दिन सोएं. ना ही एकादशी के दिन किसी को अपशब्‍द कहें. क्रोध से बचें और जितना ज्‍यादा संभव हो अपना ध्‍यान भगवान की भक्ति में लगाएं. किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन ना करें.

