साल 2026 में रखने होंगे 24 की बजाय 26 एकादशी व्रत, जानें क्‍यों? एकादशी की पूरी लिस्‍ट भी देख लें

Ekadashi Tithi 2026 : एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्‍व है. साल 2026 इस मामले में और भी खास होने वाला है, क्‍योंकि नए साल में 2 एकादशी ज्‍यादा पड़ेंगी. यानी कि 24 की बजाय 26 एकादशी तिथि होंगी. यहां देखें सभी एकादशी की पूरी लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 05, 2025, 02:50 PM IST
Ekadashi 2026 Dates List : एकादशी तिथि भगवान श्रीहरि विष्‍णु को समर्पित हैं. हर महीने के कृष्‍ण पक्ष और शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है. विष्‍णु जी की विधि-विधान से पूजा की जाती है. धर्म-शास्‍त्रों में एकादशी के लिए बताए गए नियमों का पालन किया जाता है. साल 2026 में भी एकादशी व्रत रखे जाएंगे, लेकिन एक खास बात यह है कि इन तिथियों की संख्‍या साल 2025 की तुलना में ज्‍यादा रहेगी. दरअसल, साल 2026 में 2 एकादशी ज्‍यादा पड़ेंगी. 

अधिकमास के कारण 2 एकादशी ज्‍यादा 

हर 3 साल में सूर्य और चंद्र कैलेंडर में आए अंतर को समायोजित करने के लिए एक महीने का अधिकमास आता है. साल 2026 में भी अधिकमास पड़ेगा. अधिक मास 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा. इसे पुरुषोत्‍तम मास भी कहते हैं. इस दौरान अन्‍य महीनों की तरह सभी व्रत रखे जाएंगे, जिसमें एकादशी तिथि भी शामिल है. पुरुषोत्‍तम मास में 27 मई 2026 को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 11 जून 2026 को परम एकादशी मनाई जाएगी. 

साल 2026 में एकादशी तिथि और लिस्ट

षटतिला एकादशी- 14 जनवरी 2026

जया एकादशी - 29 जनवरी 2026

विजया एकादशी - 13 फरवरी 2026

आमलकी एकादशी - 27 फरवरी 2026

पापमोचिनी एकादशी - 15 मार्च 2026

कामदा एकादशी - 29 मार्च 2026

वरुथिनी एकादशी - 13 अप्रैल 2026

मोहिनी एकादशी - 27 अप्रैल 2026

अपरा एकादशी - 13 मई 2026

पद्मिनी एकादशी - 27 मई 2026

परम एकादशी - 11 जून 2026

निर्जला एकादशी - 25 जून 2026

योगिनी एकादशी - 10 जुलाई 2026

देवशयनी एकादशी - 25 जुलाई 2026

कामिका एकादशी - 9 अगस्त 2026

श्रावण पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्त 2026

अजा एकादशी - 7 सितंबर 2026

परिवर्तिनी एकादशी - 22 सितंबर 2026

इन्दिरा एकादशी - 6 अक्टूबर 2026

पापांकुशा एकादशी - 22 अक्टूबर 2026

रमा एकादशी - 5 नवंबर 2026

देवुत्थान एकादशी - 20 नवंबर 2026

उत्पन्ना एकादशी - 4 दिसंबर 2026

मोक्षदा एकादशी - 20 दिसंबर 2026

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

