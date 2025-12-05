Ekadashi Tithi 2026 : एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है. साल 2026 इस मामले में और भी खास होने वाला है, क्योंकि नए साल में 2 एकादशी ज्यादा पड़ेंगी. यानी कि 24 की बजाय 26 एकादशी तिथि होंगी. यहां देखें सभी एकादशी की पूरी लिस्ट.
Ekadashi 2026 Dates List : एकादशी तिथि भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित हैं. हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है. विष्णु जी की विधि-विधान से पूजा की जाती है. धर्म-शास्त्रों में एकादशी के लिए बताए गए नियमों का पालन किया जाता है. साल 2026 में भी एकादशी व्रत रखे जाएंगे, लेकिन एक खास बात यह है कि इन तिथियों की संख्या साल 2025 की तुलना में ज्यादा रहेगी. दरअसल, साल 2026 में 2 एकादशी ज्यादा पड़ेंगी.
अधिकमास के कारण 2 एकादशी ज्यादा
हर 3 साल में सूर्य और चंद्र कैलेंडर में आए अंतर को समायोजित करने के लिए एक महीने का अधिकमास आता है. साल 2026 में भी अधिकमास पड़ेगा. अधिक मास 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा. इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. इस दौरान अन्य महीनों की तरह सभी व्रत रखे जाएंगे, जिसमें एकादशी तिथि भी शामिल है. पुरुषोत्तम मास में 27 मई 2026 को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 11 जून 2026 को परम एकादशी मनाई जाएगी.
साल 2026 में एकादशी तिथि और लिस्ट
षटतिला एकादशी- 14 जनवरी 2026
जया एकादशी - 29 जनवरी 2026
विजया एकादशी - 13 फरवरी 2026
आमलकी एकादशी - 27 फरवरी 2026
पापमोचिनी एकादशी - 15 मार्च 2026
कामदा एकादशी - 29 मार्च 2026
वरुथिनी एकादशी - 13 अप्रैल 2026
मोहिनी एकादशी - 27 अप्रैल 2026
अपरा एकादशी - 13 मई 2026
पद्मिनी एकादशी - 27 मई 2026
परम एकादशी - 11 जून 2026
निर्जला एकादशी - 25 जून 2026
योगिनी एकादशी - 10 जुलाई 2026
देवशयनी एकादशी - 25 जुलाई 2026
कामिका एकादशी - 9 अगस्त 2026
श्रावण पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्त 2026
अजा एकादशी - 7 सितंबर 2026
परिवर्तिनी एकादशी - 22 सितंबर 2026
इन्दिरा एकादशी - 6 अक्टूबर 2026
पापांकुशा एकादशी - 22 अक्टूबर 2026
रमा एकादशी - 5 नवंबर 2026
देवुत्थान एकादशी - 20 नवंबर 2026
उत्पन्ना एकादशी - 4 दिसंबर 2026
मोक्षदा एकादशी - 20 दिसंबर 2026
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)