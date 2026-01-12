जनवरी में एकादशी कब है, 13 जनवरी या 14 जनवरी? सही तारीख के साथ पारण समय भी जानें

Shattila Ekadashi kab hai 2026 : हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्‍व है और माघ महीने की एकादशी का व्रत जल्‍द ही जनवरी महीने में रखा जाएगा. माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं जो अमूमन मकर संक्रांति के आसपास ही पड़ती है. इस एकादशी में भगवान विष्‍णु को भोग में तिल से बनी मिठाइयां अर्पित की जाती हैं, तिल का दान किया जाता है और तिल के प्रसाद का सेवन किया जाता है. ऐसा करने से शरीर निरोगी रहता है, जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. जानिए इस साल जनवरी में षटतिला एकादशी कब है और इसका पारण कब किया जाएगा.

षटतिला एकादशी कब है?

जनवरी में माघ महीने की पहली एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इस दिन तिल का 6 तरह से उपयोग किया जाता है जिसके कारण इसे षटतिला एकादशी कहते हैं. इसमें तिल के 6 उपयोग हैं - तिल डालकर स्नान, उबटन, हवन, भोजन, दान और तिल से बने प्रसाद का सेवन करना होता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार जनवरी में एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार दोपहर लगभग 3:17 बजे से होगी, जिसका समापन 14 जनवरी 2026 बुधवार की शाम लगभग 5:52 बजे होगा. उदयातिथि के अनुसार एकादशी व्रत 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा.

एकादशी पर दुर्लभ संयोग

इस साल जनवरी में एकादशी पर मकर संक्रांति का दुर्लभ संयोग बन रहा है. ऐसा कई साल बाद हुआ है जब मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी तिथि पड़ रही है. 14 जनवरी के दिन ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन एकादशी है. जिससे इस दिन एकादशी व्रत करने और पूजा करने का कई गुना फल मिलेगा.

इसके अलावा इस साल मकर संक्रांति पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है. इसके अलावा 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य के साथ शुक्र ग्रह भी रहेंगे जो शुक्रादित्‍य राजयोग बनाएंगे.

षटतिला एकादशी पारण समय

14 जनवरी 2026 को एकादशी व्रत रखा जाएगा और इस षटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 को होगा. इस साल जनवरी में एकादशी व्रत का पारण समय 15 जनवरी की सुबह 7:15 बजे से 9:21 बजे तक है. इस दिन द्वादशी तिथि है.

