षटतिला एकादशी और जया एकादशी कब हैं? जानें जनवरी की ये अहम तिथियां कब पड़ेंगी?

Ekadashi January 2026 : एकादशी व्रत को हिंदू धर्म के सबसे अहम व्रत में से एक माना गया है. साल में 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं. जनवरी 2026 में कौन-कौनसी एकादशी हैं और कब ये एकादशी व्रत रखे जाएंगे, जानिए.
Trending Photos
Shattila Ekadashi Kab Hai : मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत धन-समृद्धि, सौभाग्य देता है, पाप नष्ट करता है और संकट दूर करता है. हिंदू धर्म में माघ महीने को जप, तप, दान-पुण्य के लिए विशेष माना गया है, इसलिए इस महीने की दोनों एकादशी तिथि भी बहुत खास होती हैं. साल 2026 के जनवरी महीने में माघ मास के दोनों एकादशी व्रत रखे जाएंगे. जानिए ये दोनों एकादशी व्रत कब पड़ेंगे.
षटतिला एकादशी कब है?
माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं. वैदिक पंचांग के मुताबिक माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 की दोपहर 03 बजकर 16 मिनट से प्रारंभ होगी और 14 जनवरी 2026 की शाम 05 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. षटतिला एकादशी के दिन अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें पूजा करना बेहद शुभ फल देता है.
यह भी पढ़ें: 10 दिन में 2 बार धन देने वाले ग्रह का गोचर, 3 राशि वालों को ठंडी में भी गर्मी का अहसास देगा बढ़ा हुआ पैसा
मकर संक्रांति के दिन पड़ रही षटतिला एकादशी
षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पूजा में तिल अर्पित करने का बड़ा महत्व है. साथ ही दिन तिल का दान करना, तिल का सेवन करना भी अति उत्तम माना गया है. इसके अलावा इस बार षटतिला एकादशी मकर संक्रांति के दिन पड़ रही है. यह बेहद शुभ योग है. मकर संक्राति के दिन तिल के लड्डू खाना, दान करना, पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं.
यह भी पढ़ें: मौसम की ये भविष्यवाणी सुनकर कानों से निकलेगा धुआं! कड़कड़ाती ठंड, दमघोंटूं कोहरे के बाद अब...
जया एकादशी कब है?
माघ मास की दूसरी एकादशी को जया एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि जया एकादशी 29 जनवरी 2026 को है. इस दिन रवि योग का संयोग बन रहा है. जया एकाशी को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी भी कहते हैं. इस दिन गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.
यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)