Ekadashi 2026 March : मार्च में एकादशी कब-कब हैं? नोट कर लें पापमोचिनी एकादशी और कामदा एकादशी की तारीखें, व्रत पारण समय

Ekadashi 2026 List Dates: भगवान विष्‍णु का आशीर्वाद और अपार सुख-समृद्धि देने वाले एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में बहुत अहम माना गया है. बड़ी संख्‍या में लोग एकादशी का व्रत करते हैं, श्रीहरि विष्‍णु की पूजा करते हैं. जो लोग व्रत ना भी करें वे इस दिन चावल ना खाने, कपड़े ना धोने जैसे नियमों का पालन करते हैं. मार्च महीने में भी 2 एकादशी व्रत रखे जाएंगे.

चैत्र मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को पापमोचिनी एकादशी कहते हैं. वहीं चैत्र मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं. ये दोनों ही एकादशी व्रत बहुत अहम माने गए हैं.

पापमोचिनी एकादशी व्रत कब है?

पापमोचिनी एकादशी व्रत के नाम से ही जाहिर है कि यह व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है. जीवन में सुख शांति आती है. भगवान विष्‍णु की कृपा मिलती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा जाने-अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है. यह व्रत तन और मन की शुद्धि के लिए विशेष माना गया है. पापमोचिनी एकादशी का व्रत करें, विधि-विधान से भगवान विष्‍णु की पूजा करें, दान करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सूर्य-गुरु का नवपंचम राजयोग 3 राशियों के लिए बेहद शुभ, प्रमोशन के साथ बैंक बैलेंस में भी आएगा उछाल

पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्‍ण एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 को सुबह 08 बजकर 10 मिनट से प्रारंभ होगी और 15 मार्च 2026 को सुबह 09 बजकर 16 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार मार्च की पहली एकादशी पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को रखा जाएगा. वहीं पापमोचिनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च 2026 को सुबह 06 बजकर 30 मिनट से 08 बजकर 54 मिनट के बीच किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों से शादी करने से पहले 100 बार सोचें! बहुत मुश्किल हो जाता है निभाना

कामदा एकादशी कब है?

मार्च की दूसरी एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं. कामदा एकादशी का व्रत मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत माना गया है. साथ ही यह जीवन के कष्‍टों को दूर करता है और धन-समृद्धि, शांति देता है. साथ ही यह व्रत आध्‍यात्मिक उन्‍नति के लिए भी अच्‍छा माना गया है.

यह भी पढ़ें: 4 महीने से गुरु अटका रहे थे काम...11 मार्च को होगा ऐसा बदलाव, धड़ाधड़ मिलेगी सफलता और बढ़ेगा पैसा

पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्‍ल एकादशी तिथि 28 मार्च 2026 को सुबह 08 बजकर 45 मिनट से शुरू होगी और 29 मार्च 2026 को सुबह 07 बजकर 46 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 को रखा जाएगा. वहीं कामदा एकादशी व्रत का पारण समय 30 मार्च 2026 को सुबह 06 बजकर 14 मिनट से 07 बजकर 09 मिनट तक रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)