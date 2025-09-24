क्‍यों अहम हैं पापांकुशा और रमा एकादशी? अक्‍टूबर में कब-कब रखे जाएंगे ये एकादशी व्रत, जानें तारीख और पूजा मुहूर्त
क्‍यों अहम हैं पापांकुशा और रमा एकादशी? अक्‍टूबर में कब-कब रखे जाएंगे ये एकादशी व्रत, जानें तारीख और पूजा मुहूर्त

October 2025 Ekadashi List: अक्‍टूबर महीने में 2 महत्‍वपूर्ण एकादशी व्रत पड़ रहे हैं - पापांकुशा एकादशी और रमा एकादशी. जानिए ये दोनों एकादशी व्रत कब रखे जाएंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त क्‍या है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:51 AM IST
क्‍यों अहम हैं पापांकुशा और रमा एकादशी? अक्‍टूबर में कब-कब रखे जाएंगे ये एकादशी व्रत, जानें तारीख और पूजा मुहूर्त

Ekadashi 2025 October: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्‍व है, इस दिन भगवान विष्‍णु के लिए व्रत रखा जाता है, उनकी विशेष पूजा-आराधना की जाती है. एकादशी व्रत रखने से पाप नष्‍ट होते हैं, अक्षय पुण्‍य की प्राप्ति होती है. हर महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं, जिनमें कुछ एकादशी विशेष होती हैं. अक्‍टूबर 2025 में जो 2 एकादशी व्रत रखे जाएंगे, उनका भी खास महत्‍व है. ये हैं पापांकुशा एकादशी और रमा एकादशी. 

पापांकुशा एकादशी 2025

अश्विन मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं. वैदिक पंचांग के मुताबिक 2 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 11 मिनट पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी जो 3 अक्टूबर को शाम 06 बजकर 31 मिनट पर समाप्‍त होगी. लिहाजा 3 अक्‍टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा. 

पापांकुशा एकादशी का महत्‍व 

पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु-मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है. यह व्रत मृत्‍यु के भय और नरक से मुक्ति दिलाता है. साथ ही यह व्रत करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है. मरने के बाद जातक को मोक्ष मिलता है. इस साल पापांकुशा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहे हैं. जिससे व्रत-पूजा करने का दोगुना फल मिलेगा. 

रमा एकादशी 2025 में कब है? 

कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 34 मिनट पर आरंभ होगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 11 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी.

रमा एकादशी का महत्व

रमा एकादशी का व्रत भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. रमा एकादशी का व्रत भी सारे पापों से मुक्ति दिलाता है. इसके अलावा भगवान विष्‍णु से धन-समृद्धि और खुशियों का वरदान पाने के लिए भी रमा एकादशी व्रत अहम है. 

