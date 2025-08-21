सितंबर में एकादशी कब-कब हैं? एक तो है बेहद खास, सोते हुए भगवान विष्‍णु लेंगे करवट
सितंबर में एकादशी कब-कब हैं? एक तो है बेहद खास, सोते हुए भगवान विष्‍णु लेंगे करवट

Parivartini Ekadashi kab hai 2025: हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती हैं, सितंबर महीने में भी 2 एकादशी हैं - परिवर्तिनी एकादशी और इंदिरा एकादशी. आइए जानते हैं सितंबर में ये दोनों एकादशी कब हैं? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:09 PM IST
Indira Ekadashi kab hai 2025: हिंदू धर्म में कृष्‍ण पक्ष और शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि के देवता भगवान विष्‍णु माने गए हैं. ये दोनों एकादशी व्रत रखना पापों का नाश करने वाला, पुण्‍य और सुख-समृद्धि, सौभाग्‍य देने वाला माना गया है. साल की इन 24 एकादशी में कुछ एकादशी का विशेष महत्‍व है. जिसमें परिवर्तिनी एकादशी भी एक है. इसे पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी और जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं. जानें ये एकादशी कब है? 

परिवर्तिनी एकादशी 2025 

भाद्रपद शुक्‍ल एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं. इस साल 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी है. पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि 3 सितंबर को तड़के सुबह 03:53 बजे से शुरू होगी और 4 सितबंर को तड़के सुबह 04:21 बजे समाप्‍त होगी. उदया तिथि के आधार पर 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी या पद्मा एकादशी मानी जाएगी. 

भगवान विष्‍णु लेंगे करवट 

भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को 'परिवर्तिनी एकादशी' इसलिए कहते हैं क्‍योंकि इस दिन योगनिद्रा में लीन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं. इसलिए यह एकादशी तिथि बेहद खास होती है. इसके बाद कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्‍णु जागते हैं, जिसके कारण इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं. 

इन्दिरा एकादशी 2025 

आश्विन मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 और 17 सितंबर की मध्‍यरात्रि 12:21 बजे से शुरू होकर 17 सितंबर की देर रात 11:39 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी मानी जाएगी. चूंकि यह एकादशी पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है इसलिए इसे पितरों को भी समर्पित किया गया है. इंदिरा एकादशी पितरों को नरक की यातना से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है. मान्‍यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

