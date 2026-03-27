कामदा एकादशी किस तारीख को है 28 मार्च या 29 मार्च? ये गलतियां करने वालों को नहीं मिलता एकादशी व्रत का फल

Ekadashi kitni tarikh ko hai march 2026 : इस महीने के आखिर में कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. मान्यता है कि यह व्रत करने से साधक की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और कोई कामना बाकी नहीं रहती. वही एकादशी व्रत में गलतियां करने वालों को व्रत का फल नहीं मिलता.
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March mein Kamada Ekadashi kab hai: सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत महत्व दिया गया है और हर महीने की दोनों एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. अभी चैत्र मास चल रहा है. चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं. यह व्रत सारे दुखों को दूर करके अपार सुख-समृद्धि देने वाला बताया गया है. कहते हैं कि यह व्रत करने वाले की कामना ही शेष नहीं रहती है. इस बार लोगों में कन्फ्यूजन है कि मार्च 2026 में कामदा एकादशी व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, 28 मार्च को या 29 मार्च को. जानिए कामदा एकादशी व्रत की सही तारीख.
पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 28 मार्च 2026 को सुबह 08:45 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 29 मार्च 2026 को सुबह 07:46 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा. वहीं कामदा एकादशी व्रत का पारण समय 30 मार्च 2026, सोमवार को सुबह 06:14 से 07:09 बजे के बीच है. 30 मार्च को द्वादशी तिथि है.
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एकादशी का दिन बहुत पवित्र माना गया है. इस दिन व्रत करने वालों के साथ-साथ व्रत न रखने वालों को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. वरना सौभाग्य खत्म होता है. जीवन में गरीबी, बीमारियां और दुख आते हैं. वहीं जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता. साथ ही मां लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं. जानिए एकादशी के दिन कौन-से काम नहीं करने चाहिए.
एकादशी व्रत का संकल्प और पारण समय - एकादशी व्रत कर रहे हैं तो सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत करने का संकल्प लें. साथ ही सही समय पर एकादशी व्रत का पारण करें. ऐसा न करने पर व्रत का फल नहीं मिलता है.
3 दिन तक न करें तामसिक भोजन - एकादशी व्रत भले ही केवल एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है लेकिन इसके नियम 3 दिन के लिए होते हैं. एकादशी से पहले दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि को पारण करने तक लहसुन-प्याज समेत किसी भी तामसिक चीज का सेवन न करें. वरना व्रत निष्फल रहता है.
वर्जित कार्य न करें - एकादशी व्रत करें या न करें इस दिन बाल धोने, नाखून-बाल काटने, कपड़े धोने, पोछा लगाने जैसे वर्जित कार्य न करें. वरना मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे दरिद्रता बढ़ती है, बीमारियां घेर लेती हैं. सौभाग्य और पुण्य नष्ट होते हैं. एकादशी के दिन चावल का सेवन भी न करें.
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तुलसी को स्पर्श - एकादशी के दिन न तो तुलसी में जल चढ़ाएं, न तुलसी को स्पर्श करें और न तुलसी तोड़ें. केवल शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर संध्या वंदन करें.
नकारात्मक से बचें- एकादशी का व्रत मानसिक शुद्धता के लिए भी होता है. लिहाजा इस दिन न तो किसी से झूठ बोलें, न अनैतिक कार्य करें, न ही नकारात्मक विचार लाएं. साथ ही दिन में न सोएं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)