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Hindi Newsधर्मEkadashi 2026: अप्रैल की पहली एकादशी कब है? जानिए तारीख, पूजा में पढ़ें वरुथिनी एकादशी की कथा

Ekadashi 2026: अप्रैल की पहली एकादशी कब है? जानिए तारीख, पूजा में पढ़ें वरुथिनी एकादशी की कथा

Ekadashi April 2026: अप्रैल महीने की पहली एकादशी वैशाख कृष्‍ण एकादशी है, जिसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं. वरुथिनी एकादशी की पूजा में मंत्र, चालीसा और आरती पढ़ने के साथ-साथ व्रत कथा भी पढ़ें.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:28 AM IST
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वरुथिनी एकादशी व्रत कथा.
वरुथिनी एकादशी व्रत कथा.

Varuthini Ekadashi Vrat Katha: सभी पापों से मुक्ति देने वाली वरुथिनी एकादशी का व्रत अप्रैल में 13 तारीख को रखा जाएगा. वैशाख महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 अप्रैल 2026 की देर रात 1 बजकर 16 मिनट से शुरू होगी और 13 अप्रैल 2026 की देर रात 1 बजकर 8 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर एकादशी व्रत 13 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. 

मान्‍यता है कि यह व्रत करने से पाप नष्‍ट होते हैं, साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं. इस एकादशी पर जरूरतमंदों को दान भी जरूर दें. साथ ही व्रत-पूजा का पूरा फल पाने के लिए वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें. 

वरुथिनी एकादशी व्रत कथा 

पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा को सुनाया था. यहां पढ़ें पूरी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा. 

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प्राचीन काल की बात है नर्मदा नदी के तट पर मान्धाता नामक राजा राज्य करते थे. वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे. एक दिन की बात है कि वह जंगल में ही ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, तभी अचानक से वहां पर एक जंगली भालू आ गया और तपस्या में लीन राजा का पैर चबाने लगा. लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहे. कुछ देर बाद पैर चबाते-चबाते जंगली भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया.

राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा. उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला.

राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था. इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए. उन्हें दुःखी देखकर भगवान विष्णु बोले: हे वत्स! शोक मत करो. तुम मथुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो. उसके प्रभाव से पुन: सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे. इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था.

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भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्धाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया. इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुन: सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया. इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मान्धाता स्वर्ग गये थे.

जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए. इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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