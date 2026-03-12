Advertisement
मार्च में एकादशी किस तारीख को है? इस दिन बाल धोना चाहिए या नहीं, दूर कर लें कंफ्यूजन

मार्च में एकादशी किस तारीख को है? इस दिन बाल धोना चाहिए या नहीं, दूर कर लें कंफ्यूजन

Ekadashi kab hai: मार्च महीने का पहला एकादशी व्रत चैत्र कृष्‍ण एकादशी व्रत होगा, जिसे पापमोचिनी एकादशी कहते हैं. यह एकादशी व्रत कब है और क्‍या इस दिन बाल धो सकते हैं? जानिए  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:59 AM IST
पापमोचिनी एकादशी व्रत के दिन बाल धोएं या नहीं.
Ekadashi 2026 March : पापमोचनी एकादशी व्रत रखने की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है क्‍योंकि चैत्र शुक्‍ल एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है. कोई 14 मार्च को एकादशी बता रहा है तो कोई 15 मार्च को. ऐसे में एकादशी कब है, इसकी सही तारीख जानना जरूरी है. हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 14 मार्च की सुबह 8 बजकर 10 मिनट से शुरू होकर 15 मार्च की सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च, रविवार के दिन रखना उचित होगा. 

हिंदू धर्म में हर महीने की दोनों एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है. इनमें पापमोचिनी एकादशी का व्रत सारे पापों का नाश करने वाला बताया गया है. यह व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. 

पापमोचिनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त

पापमोचिनी एकादशी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो पंचांग के अनुसार ये हैं मुहूर्त - 
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 4 बजकर 55 मिनट से 5 बजकर 43 मिनट तक रहेगा, जिसे पूजा और जप के लिए बहुत शुभ माना जाता है. 
अभिजित मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक. 
विजय मुहूर्त - दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक. 
गोधूलि मुहूर्त - शाम 6 बजकर 27 मिनट से 6 बजकर 51 मिनट तक.

यह भी पढ़ें: मीन राशि में 4 ग्रहों का महामिलन, 18 मार्च से वृष समेत इन राशियों को मिलेगा पद-प्रतिष्ठा और अपार धन

एकादशी की पूजा में विष्णु मंत्र- 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम:' का जाप जरूर करें.  

एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं 

आमतौर पर महिलाएं व्रत के दिन पवित्रता के लिए बाल धोती हैं. लेकिन एकादशी व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से पति की उम्र घटती है, दुर्भाग्‍य बढ़ता है. जीवन में नकारात्‍मकता बढ़ती है, गरीबी आती है. जिस तरह गुरुवार के दिन बाल धोना और बाल कटवाना वर्जित होता है, वैसे ही एकादशी के दिन न तो बाल धोना चाहिए और न दाढ़ी बाल कटवाना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: चेहरे की मासूमियत पर ना जाएं, पीछे छिपा होता है खतरनाक दिमाग, इन बर्थडेट वालों से रहें बचकर

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

