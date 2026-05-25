एकादशी कब है, 26 या 27 मई? जान लें निर्जला एकादशी व्रत की भी सही तारीख

मई में एकादशी कब है और क्या ये निर्जला एकादशी है, इसे लेकर लोगों में भारी कन्फ्यूजन की स्थिति है. जानिए एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है.
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Ekadashi 2026 May Date: अधिकमास की पहली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और 24 एकादशी का पुण्य देने वाली निर्जला एकादशी कब है, इनकी तारीखें इंटरनेट पर तेजी से सर्च की जा रही हैं. अधिकमास की पहली एकादशी भी अत्यंत पुण्यदायी है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं. यह व्रत करने से संतान सुख और समृद्धि प्राप्त होती है. साथ ही सारे पाप नष्ट होते हैं.
पद्मिनी एकादशी 3 साल में आती हैं क्योंकि अधिकमास या पुरुषोत्तम मास 3 साल में आता है. इस बार यह ज्येष्ठ महीने के दौरान पड़ रहा है. इसलिए इसे ज्येष्ठ अधिकमास कहा जा रहा है. जानिए पद्मिनी एकादशी या ज्येष्ठ अधिक शुक्ल एकादशी की सही तारीख क्या है.
द्रिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर आरंभ होगी और 27 मई को सुबह 6 बजकर 21 मिनट पर समाप्त हो रही है. ऐसे में उदया तिथि के आधार पर पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई, बुधवार को रखा जाएगा.
वहीं पद्मिनी एकादशी 2026 व्रत का पारण 28 मई को सुबह 5 बजकर 25 मिनट से 7 बजकर 56 मिनट के बीच करना उचित रहेगा. वहीं इस बार 27 मई को पद्मिनी एकादशी पर सुबह 05:44 बजे से 05:56 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. इस योग में पूजा करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होगा.
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निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ेगा, जो कि अधिकमास खत्म होने के बाद आएगा. अधिकमास 15 जून को समाप्त होगा और इसके बाद ज्येष्ठ महीने का मूल शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा.
पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, वह 24 जून 2026 की शाम 06 बजकर 12 मिनट से प्रारंभ होकर अगले दिन 25 जून 2026 की रात 08 बजकर 09 बजे तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि को आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. जिसका पारण 26 जून 2026, शुक्रवार को सुबह 05:25 बजे से लेकर 08:13 बजे के बीच करना उचित होगा.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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