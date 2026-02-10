Ekadashi Kab hai 2026 : हल्का मत समझना बहुत ताकतवर है यह व्रत, लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजय प्राप्ति के लिए भगवान राम ने रखा था यह व्रत

Advertisement
Vijaya Ekadashi 2026 : फाल्गुन मास चल रहा है और इसकी पहली एकादशी विजया एकादशी कहलाती है. विजया एकादशी का व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है. जानिए फरवरी 2026 में एकादशी किस तारीख की है.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:43 AM IST
Vijaya Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को विशेष महत्व दिया गया है. साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं और इनमें से कुछ को खास दर्जा प्राप्त है. फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं. शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इस एकादशी व्रत को बहुत अहम माना गया है. विजया एकादशी का व्रत रखने और विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से कामों में सफलता मिलती है. शत्रु परास्त होते हैं. संकट से उबरने की शक्ति प्राप्त होती है. इस व्रत के महत्‍व का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि प्रभु राम ने रावण को मारने के लिए लंकर पर चढ़ाई करने से पहले विजया एकादशी का व्रत किया था. जानिए फरवरी में विजया एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण समय क्या है? 

विजया एकादशी कब है 2026? 

पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का 12 फरवरी 2026 की दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से शुरू होगी और 13 फरवरी 2026 की दोपहर 2 बजकर 25 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा. विजया एकादशी पर पूजा करने के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं. 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:17 बजे से 06:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 बजे से 12:58 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:27 बजे से 03:12 बजे तक
सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 07:00 बजे से 07:48 बजे तक

विजया एकादशी पर रहेगा भद्रा का साया

फरवरी में विजय एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहेगा. 13 फरवरी को एकादशी के दिन शाम को 5 बजकर 4 मिनट से भद्रा काल शुरू होगा, जो 14 फरवरी की सुबह 5 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगा. चूंकि यह भद्रा पाताल लोक में रहेगी इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और निर्विघ्न तरीके से पूजा-अनुष्ठान आदि सारे कार्य संपन्न हो सकेंगे. 

एकादशी व्रत का पारण समय

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि लगने पर किया जाता है. 13 फरवरी को विजया एकादशी व्रत रखा जाएगा और 14 फरवरी को द्वादशी तिथि की सुबह 07 बजे से लेकर सुबह 09 बजकर 14 मिनट तक एकादशी व्रत का पारण किया जा सकेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

