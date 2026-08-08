/Kamika Ekadashi 2026: पीरियड्स में आ जाए एकादशी तो व्रत रखें या छोड़ दें? जानें महिलाओं के लिए धार्मिक नियम

एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित बेहद महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है. महीने में 2 और साल में 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं. इनमें से कुछ एकादशी जैसे- निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवउठनी एकादशी को विशेष दर्जा दिया गया है. कुछ लोग केवल यही एकादशी व्रत रखते हैं वहीं कुछ लोग सारे एकादशी व्रत रखते हैं. ऐसे में जो लड़कियां-महिलाएं सारे एकादशी व्रत रखती हैं, उनके लिए समस्या तब पैदा होती है जब एकादशी के दिन पीरियड्स आ जाएं या पीरियड्स के दौरान एकादशी व्रत पड़ जाए. ऐसी स्थिति में व्रत छोड़ देना चाहिए या व्रत जारी रखा जा सकता है? 9 अगस्त 2026 को कामिका एकादशी व्रत से पहले जानें ऐसे सभी सवालों के जवाब.
इसे लेकर धर्म-शास्त्र और मान्यताएं कहती हैं कि कोई भी व्रत जिसका नियम लिया गया हो उसे महिलाएं पीरियड्स में भी रख सकती हैं. ऐसे में यदि पीरियड्स चल रहे हों और एकादशी आ जाए तो व्रत रखा जा सकता है.
यदि एकादशी व्रत रख लिया है और उसके बाद पीरियड्स शुरू हो जाएं तो क्या करना चाहिए, व्रत जारी रखें या नहीं. तो इसका जवाब है कि हां व्रत जारी रखा जा सकता है. यदि एकादशी के पूजा के बाद पीरियड्स आया है तब तो जरूर ही व्रत जारी रखें, इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा और व्रत मान्य होगा. वहीं यदि पूजा नहीं हुई है तो भी व्रत जारी रहें और भगवान का स्मरण करें.
हिंदू धर्म में पीरियड्स के दौरान भगवान को स्पर्श करने और पूजा करने की मनाही की जाती है. इसे लेकर धर्म शास्त्रों में भी उल्लेख है और ऐसी मान्यता भी प्रचलित है. लेकिन भगवान का स्मरण करने, भजन करने, नाम जप करने की मनाही नहीं है. बल्कि ये तो व्यक्ति हर समय कर सकता है.
यदि पीरियड्स के दौरान एकादशी व्रत कर रहे हैं और बिना पूजा किए मन नहीं मान रहा है तो आपकी जगह परिवार का कोई अन्य सदस्य या पति पूजा कर सकते हैं. साथ ही दूर बैठकर व्रत की कथा सुनी जा सकती है.
हां, यदि पीरियड्स के कारण या स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है. पूजा करके, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, दान-पुण्य करके भी फल पाया जा सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें. )