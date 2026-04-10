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Hindi Newsधर्मइतनी बड़ी एकादशी और पंचक का साया, पूरा पुण्‍य लाभ पाने के लिए इन बातों का रखें विशेष ध्‍यान

इतनी बड़ी एकादशी और पंचक का साया, पूरा पुण्‍य लाभ पाने के लिए इन बातों का रखें विशेष ध्‍यान

Varuthini Ekadashi 2026 kab hai: अप्रैल में वरुथिनी एकादशी और मोहिनी एकादशी व्रत रखे जाएंगे. इसमें वरुथिनी एकादशी के दिन से ही पंचक शुरू हो रहे हैं, जानिए ऐसे में क्‍या करना चाहिए और क्‍या नहीं.   

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:13 AM IST
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अप्रैल मे वरुथिनी एकादशी और पचंक काल.
अप्रैल मे वरुथिनी एकादशी और पचंक काल.

Panchak April 2026 : एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्‍व दिया गया है. अप्रैल में 2 एकादशी पड़ रही हैं, पहली वरुथिनी एकादशी और दूसरी मोहिनी एकादशी है. वरुथिनी एकादशी वैशाख महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं. इस महीने वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल 2026, सोमवार को है और इसी दिन से पंचक लग रहे हैं. पंचक काल को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है. 

वरुथिनी एकादशी व्रत तारीख और पारण समय 

पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 व 13 अप्रैल की देर रात 1 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और 13 व 14 अप्रैल को देर रात 1 बजकर 08 मिनट पर समाप्‍त होगी. वरूथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा. वहीं इस एकादशी का पारण सुबह 06 बजकर 54 मिनट से लेकर सुबह 08 बजकर 31 मिनट तक करना उचित होगा. 

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पंचक कब से कब तक हैं? 

वैदिक पंचांग के अनुसार अप्रैल महीने में पंचक की शुरुआत 13 अप्रैल को तड़के सुबह 3 बजकर 44 मिनट पर होगी और 17 अप्रैल दोपहर 12 बजकर 02 मिनट पर समापन होगा. चूंकि ये पंचक सोमवार से शुरू हो रहे हैं तो इसे राज पंचक कहा जाएगा. 

(यह भी पढ़ें: गुरु-शुक्र का लाभ दृष्टि योग, 13 अप्रैल से वृष-कुंभ समेत 4 राशियों को देगा अपार धन, तरक्‍की के खुलेंगे नए रास्‍ते)

इन बातों का रखें ध्‍यान 

पंचक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. लेकिन दान-पुण्‍य करने के लिए यह समय अच्‍छा होता है. चूंकि वरुथिनी एकादशी वैशाख महीने की एकादशी है, इस महीने में किया गया दान-पुण्‍य अक्षय फल देता है. लिहाजा वरुथिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्‍य अनुसार दान जरूर करें. इस दिन जल से भरे घड़े का दान करें, राहगीरों या गरीबों को शरबत जैसे ठंडे पेय पिलाएं. इसके अलावा गरीब जरूरमंदों को भोजन कराएं. उन्‍हें सूती कपड़े दान करें. ये करने से एकादशी व्रत और पूजा का कई गुना पुण्‍य लाभ मिलेगा.  

(यह भी पढ़ें: सूर्य का मेष में महागोचर, सोलर नववर्ष 2026 में दोनों हाथों से पैसा और खुशियां समेटने के लिए तैयार हो जाएं 4 राशि वाले)

पंचक में न करें ये काम 

राजपंचक को भले ही अन्‍य पंचकों की तुलना में शुभ माना गया है लेकिन इस दौरान घर के निर्माण की शुरुआत, घर की छत डलवाना, नए काम शुरू करना, लकड़ी का सामान खरीदना, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए. वहीं संपत्ति की खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्य किए जा सकते हैं. इसके अलावा राजपंचक का समय राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद रहता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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