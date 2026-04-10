Panchak April 2026 : एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्‍व दिया गया है. अप्रैल में 2 एकादशी पड़ रही हैं, पहली वरुथिनी एकादशी और दूसरी मोहिनी एकादशी है. वरुथिनी एकादशी वैशाख महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं. इस महीने वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल 2026, सोमवार को है और इसी दिन से पंचक लग रहे हैं. पंचक काल को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है.

वरुथिनी एकादशी व्रत तारीख और पारण समय

पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 व 13 अप्रैल की देर रात 1 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और 13 व 14 अप्रैल को देर रात 1 बजकर 08 मिनट पर समाप्‍त होगी. वरूथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा. वहीं इस एकादशी का पारण सुबह 06 बजकर 54 मिनट से लेकर सुबह 08 बजकर 31 मिनट तक करना उचित होगा.

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पंचक कब से कब तक हैं?

वैदिक पंचांग के अनुसार अप्रैल महीने में पंचक की शुरुआत 13 अप्रैल को तड़के सुबह 3 बजकर 44 मिनट पर होगी और 17 अप्रैल दोपहर 12 बजकर 02 मिनट पर समापन होगा. चूंकि ये पंचक सोमवार से शुरू हो रहे हैं तो इसे राज पंचक कहा जाएगा.

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इन बातों का रखें ध्‍यान

पंचक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. लेकिन दान-पुण्‍य करने के लिए यह समय अच्‍छा होता है. चूंकि वरुथिनी एकादशी वैशाख महीने की एकादशी है, इस महीने में किया गया दान-पुण्‍य अक्षय फल देता है. लिहाजा वरुथिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्‍य अनुसार दान जरूर करें. इस दिन जल से भरे घड़े का दान करें, राहगीरों या गरीबों को शरबत जैसे ठंडे पेय पिलाएं. इसके अलावा गरीब जरूरमंदों को भोजन कराएं. उन्‍हें सूती कपड़े दान करें. ये करने से एकादशी व्रत और पूजा का कई गुना पुण्‍य लाभ मिलेगा.

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पंचक में न करें ये काम

राजपंचक को भले ही अन्‍य पंचकों की तुलना में शुभ माना गया है लेकिन इस दौरान घर के निर्माण की शुरुआत, घर की छत डलवाना, नए काम शुरू करना, लकड़ी का सामान खरीदना, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए. वहीं संपत्ति की खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्य किए जा सकते हैं. इसके अलावा राजपंचक का समय राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद रहता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)