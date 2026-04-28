Panchang : आज द्वादशी तिथि पर होगा एकादशी व्रत का पारण, जानें समय और 28 अप्रैल 2026 मंगलवार का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang: 28 अप्रैल 2026, मंगलवार को वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि है. इस दिन मोहिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. जानिए व्रत पारण का सही समय और 28 अप्रैल का पूरा पंचांग.
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28 April 2026 Ka Panchang: वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि विशेष है, आज एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. पारण के सही समय 28 अप्रैल 2026, मंगलवार को सुबह 06:12 बजे से 08:46 बजे तक है. वहीं द्वादशी तिथि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और व्याघात योग बन रहा है. साथ ही हर्षण योग भी कुछ देर रहेगा. मंंगलवार का दिन रहने से हनुमान जी की पूजा की जाएगी, व्रत रखा जाएगा. जानिए 28 अप्रैल को राहुकाल, शुभ-अशुभ काल समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 28 अप्रैल 2026 को शाम 06:52 बजे तक वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे. वहीं सूर्य भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे.
आज का नक्षत्र - 28 अप्रैल की शाम 06:52 बजे तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रहेगा और उसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - 28 अप्रैल की रात 09:04 बजे तक व्याघात योग रहेगा. इसके बाद हर्षण योग प्रारंभ होगा.
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सूर्योदय - सुबह 05:59 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:49 बजे
चन्द्रोदय - 28 अप्रैल शाम 04:04 बजे
चन्द्रास्त - 29 अप्रैल की सुबह 04:12 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
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ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:22 बजे से 05:10 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
अमृत काल - शाम 02:59 बजे से 04:40 बजे तक
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राहुकाल - दोपहर 03:36 बजे से शाम 05:12 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:12 बजे से 10:48 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:24 बजे से 2:00 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:33 बजे से 09:24 बजे तक, देर रात 11:16 बजे से मध्यरात्रि 12:01 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 04:53 बजे से 06:34 बजे तक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)