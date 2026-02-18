Ekadashi: मांसाहार के बराबर है एकादशी पर चावल खाना, मगर जगन्नाथ मंदिर में क्यों मिलता है चावल का महप्रसाद

Ekadashi Vrat: हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत मोक्षदायिनी माना जाता है. साल की सभी 24 एकादशी तिथियों का अपना विशेष महत्व है. चूंकि, यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है इसलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. हर व्रत की तरह एकादशी व्रत से जुड़े भी कुछ नियम बेहद खास हैं. मान्यता है कि नियमपूर्वक एकादशी का व्रत रखने से श्रीहरि और धन के देवी मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है. एकादशी व्रत से जुड़ी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है. एकादशी व्रत के इस नियम का पालन करना उनके लिए भी जरूरी माना जाता है, जो व्रत नहीं भी रखते हैं. लेकिन, देश में एक मंदिर ऐसा है, जहां पर एकादशी के दिन भी चावल का महाप्रसाद दिया जाता है. आइए जानते हैं कि आखिर जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दिन भी चावल का महाप्रसाद क्यों दिया जाता है.

एकादशी पर क्यों वर्जित है चावल?

धार्मिक मान्यताओं और आयुर्वेद के अनुसार, एकादशी पर चावल न खाने के पीछे गहरे कारण छिपे हैं. वैज्ञानिक वजह ये है कि चावल में जल तत्व की प्रधानता होती है. ज्योतिष और विज्ञान के अनुसार, चंद्रमा जल को प्रभावित करता है और एकादशी के आस-पास चंद्रमा का प्रभाव मन पर अधिक रहता है. चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, जिससे मन चंचल होता है और एकाग्रता में कमी आती है. व्रत का उद्देश्य भक्ति और मानसिक शांति है, जिसमें चावल से आने वाला आलस्य बाधक बनता है.

Add Zee News as a Preferred Source

महर्षि मेधा की पौराणिक कथा

एक प्राचीन कथा के अनुसार, महर्षि मेधा ने मां दुर्गा के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनके अंश पृथ्वी में समा गए थे. उन्हीं अंशों से जौ और चावल की उत्पत्ति हुई. चूंकि यह घटना एकादशी के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन चावल को महर्षि के मांस के समान माना गया है. इसी मान्यता के कारण एकादशी पर चावल का सेवन 'तामसिक' और 'अशुद्ध' माना जाता है.

जहां उल्टी लटकी हैं एकादशी

जगन्नाथ पुरी को धरती का बैकुंठ माना जाता है. यहां स्वयं भगवान विष्णु 'जगन्नाथ' रूप में विराजते हैं. पुरी में एकादशी के दिन भी चावल का 'महाप्रसाद' ग्रहण किया जाता है. इसके पीछे एक अत्यंत रोचक कथा प्रचलित है. कहा जाता है कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की महिमा जानने पुरी आए. जब वे मंदिर पहुंचे, तो भोग समाप्त हो चुका था. वहां जमीन पर गिरे चावल के कुछ दानों को एक कुत्ता चाट रहा था. ब्रह्मा जी ने महाप्रसाद का अपमान न होने देने के लिए बिना संकोच उसी कुत्ते के साथ बैठकर वे दाने उठा लिए.

यह भी पढ़ें: पर्स में रखें ये 1 छोटी सी चीज, धन में होगी बरकत, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

जब भगवान ने एकादशी को दी सजा

देवी एकादशी ने जब ब्रह्मा जी को नियम तोड़ते देखा, तो उन्होंने आपत्ति जताई. तभी भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने स्पष्ट किया कि "जहाँ अटूट भक्ति होती है, वहां विधि-विधान गौण हो जाते हैं." भगवान ने घोषणा की कि पुरी में उनके महाप्रसाद पर एकादशी का कोई नियम लागू नहीं होगा. मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ एकादशी की इस कठोरता से इतने रुष्ट हुए कि उन्होंने उन्हें मंदिर के पीछे उल्टा लटका दिया. यही कारण है कि पुरी में 'उल्टी एकादशी' की परंपरा है और भक्त बिना किसी भय के इस दिन चावल का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)