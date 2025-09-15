Ekadashi Shradh 2025: पितृ दोष से मुक्ति पाने का सुनहरा मौका, एकादशी श्राद्ध चुपके से कर लें ये अचूक उपाय, पितृ होंगे प्रसन्न!

Ekadashi Shradh 2025: पितृपक्ष की सभी 16 तिथियां विशेष हैं. पितृ की मुत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म उनके पूर्वज करते हैं. हालांकि एकादशी तिथि के श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है. दरअसल एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, वहीं विष्णु जी की सच्चे मन से आराधना करने से मोक्ष का रास्ता खुलता है. इस तरह इस दिन पितरों का तर्पण कर उनके लिए मोक्ष का द्वार खोला जा सकता है और उनको शांत व तृप्त किया जा सकता है. ध्यान दें कि द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक पितृ पक्ष है और एकादशी तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर 2025 को किया जाएगा. ऐसे में एकादशी श्राद्ध तिथि पर अगर कुछ विशेष और अचूक उपाय चुपचाप बिना किसी को बताए कर लें तो इसका लाभ प्राप्त हो सकता है.

पितृ दोष से मुक्ति पाने के उपाय

श्राद्ध पूजा के बाद दान करें

श्राद्ध पूजा संपन्न हो जाए तो जरूरतमंद में अनाज, वस्त्र से लेकर धन आदि का दान करें. इससे गर में धन की कभी कमी नहीं होगी.

पितरों से क्षमा मांगे

श्राद्ध कर्म पूरा हो जाए तो गाय को हरा चारा का भोग कराएं और पितरों का स्मरण अनजाने में भूल के लिए उनसे क्षमा मांगे. पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी.

पितृ स्तोत्र या गरुड़ पुराण का पाठ

एकादशी तिथि के श्राद्ध के दिन घर में पितृ स्तोत्र या गरुड़ पुराण का पाठ कराएं. पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए यह कारगर उपाय है. पितरों की आत्मा शांत होगी.

एकादशी श्राद्ध पर व्रत

पितृ दोष का प्रभाव कम करने के लिए एकादशी श्राद्ध पर व्रत का संकल्प करें और विष्णु जी की पूजा करें. पितरों के लिए मोक्ष का रास्ता खुलेगा.

एकादशी तिथि पर मंत्र जाप

एकादशी तिथि पर घी का एक दीया विष्णु जी के सामने जलाएं और उन्हें समर्पित मंत्रों का जाप करें. पितरों के लिए घर की दक्षिण दिशा में भी दीया जलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

