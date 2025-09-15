Ekadashi Shradh 2025: पितृ दोष से मुक्ति पाने का सुनहरा मौका, एकादशी श्राद्ध चुपके से कर लें ये अचूक उपाय, पितृ होंगे प्रसन्न!
Advertisement
trendingNow12923645
Hindi Newsधर्म

Ekadashi Shradh 2025: पितृ दोष से मुक्ति पाने का सुनहरा मौका, एकादशी श्राद्ध चुपके से कर लें ये अचूक उपाय, पितृ होंगे प्रसन्न!

Ekadashi Shradh Upay 2025: सनातन धर्म के पितृपक्ष की एकादशी श्राद्ध का विशेष महत्व है. इस दिन मृत सदस्यों का श्राद्ध कर्म करने का विधान है जिनकी मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई हो. पितृ दोष से मुक्ति पाने का यह सुनहरा मौका होता है (Pitru Paksha 2025).

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ekadashi Shradh 2025
Ekadashi Shradh 2025

Ekadashi Shradh 2025: पितृपक्ष की सभी 16 तिथियां विशेष हैं. पितृ की मुत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म उनके पूर्वज करते हैं. हालांकि एकादशी तिथि के श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है. दरअसल एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, वहीं विष्णु जी की सच्चे मन से आराधना करने से मोक्ष का रास्ता खुलता है. इस तरह इस दिन पितरों का तर्पण कर उनके लिए मोक्ष का द्वार खोला जा सकता है और उनको शांत व तृप्त किया जा सकता है. ध्यान दें कि द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक पितृ पक्ष है और एकादशी तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर 2025 को किया जाएगा. ऐसे में एकादशी श्राद्ध तिथि पर अगर कुछ विशेष और अचूक उपाय चुपचाप बिना किसी को बताए कर लें तो इसका लाभ प्राप्त हो सकता है.

पितृ दोष से मुक्ति पाने के उपाय
श्राद्ध पूजा के बाद दान करें
श्राद्ध पूजा संपन्न हो जाए तो जरूरतमंद में अनाज, वस्त्र से लेकर धन आदि का दान करें. इससे गर में धन की कभी कमी नहीं होगी. 

पितरों से क्षमा मांगे
श्राद्ध कर्म पूरा हो जाए तो गाय को हरा चारा का भोग कराएं और पितरों का स्मरण अनजाने में भूल के लिए उनसे क्षमा मांगे. पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पितृ स्तोत्र या गरुड़ पुराण का पाठ
एकादशी तिथि के श्राद्ध के दिन घर में पितृ स्तोत्र या गरुड़ पुराण का पाठ कराएं. पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए यह कारगर उपाय है. पितरों की आत्मा शांत होगी. 

एकादशी श्राद्ध पर व्रत
पितृ दोष का प्रभाव कम करने के लिए एकादशी श्राद्ध पर व्रत का संकल्प करें और विष्णु जी की पूजा करें. पितरों के लिए मोक्ष का रास्ता खुलेगा.

एकादशी तिथि पर मंत्र जाप
एकादशी तिथि पर घी का एक दीया विष्णु जी के सामने जलाएं और उन्हें समर्पित मंत्रों का जाप करें. पितरों के लिए घर की दक्षिण दिशा में भी दीया जलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Ekadashi Shradh 2025

Trending news

वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
;