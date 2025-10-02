Papankusha Ekadashi 2025: हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं. अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है. यह एकादशी व्रत रखने से समस्‍त पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही यह एकादशी इसलिए भी बेहद महत्‍वपूर्ण है क्‍योंकि इस दिन योगनिद्रा में लीन भगवान विष्‍णु अंगड़ाई लेते हैं. यानी कि यह भगवान के जागने से पहले की अंगड़ाई होती है. जानिए साल 2025 में पापांकुशा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा.

...इसलिए कहते हैं पापांकुशा एकादशी

अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी इसलिए कहते हैं क्‍योंकि क्योंकि यह व्रत पापरूपी हाथी को महावत के अंकुश की तरह नियंत्रित करता है. इस दिन भगवान विष्‍णु की पूजा करने, व्रत रखने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से विशेष फल प्राप्त होता है.

कब है पापांकुशा एकादशी?

पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्‍ल एकादशी तिथि 2 अक्टूबर 2025 की शाम 07:10 बजे प्रारंभ होगी और 3 अक्टूबर 2025 को शाम 06:32 बजे समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 3 अक्‍टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा.

एकादशी व्रत पारण का समय

पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण तिथि 4 अक्टूबर 2025 को द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा. इस महीने एकादशी व्रत के पारण का समय 4 अक्‍टूबर की सुबह 06:16 बजे से 08:37 बजे तक है.

पापांकुशा एकादशी का महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है. साथ ही यह दिन भगवान विष्‍णु के जागरण का भी प्रतीक है क्‍योंकि इस दिन भगवान विष्‍णु अंगड़ाई लेते हैं. इसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्‍णु 4 महीने की योगनिद्रा के बाद जागते हैं.

