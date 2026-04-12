Aaj Ka Panchang 13 April 2026: वैशाख कृष्‍ण एकादशी तिथि का व्रत रखना और पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है, इसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं. यह एकादशी व्रत करने से साधक के सारे पाप नष्‍ट हो जाते हैं. इस साल 13 अप्रैल 2026, सोमवार को वरुथिनी एकादशी है. वरुथिनी एकादशी पर शुभ योग और धनिष्‍ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है. वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र-धतूरा अर्पित करें.

अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang April 2026)

आज की तिथि - 12 व 13 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 01:17 बजे से 13 व 14 अप्रैल मध्‍यरात्रि 01:08 बजे तक वैशाख कृष्‍ण एकादशी तिथि रहेगी. इसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि प्रारंभ की है.

आज का वार - सोमवार

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे.

आज का नक्षत्र - 13 अप्रैल की दोपहर 04:03 बजे तक धनिष्‍ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा.

आज के योग - 13 अप्रैल की शाम 05:16 बजे तक शुभ योग रहेगा और इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ होगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 06:11 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:42 बजे

चन्द्रोदय - 13 अप्रैल की तड़के सुबह 3:15 बजे

चन्द्रास्त - 13 अप्रैल की दोपहर 02:49 बजे

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:35 बजे से 05:23 बजे तक

अमृत काल - सुबह 05:17 बजे से 06:56 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से 12:52 बजे तक

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आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 07:45 बजे से 09:19 बजे तक

यम गण्ड - सुबह 10:53 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक

कुलिक - दोपहर 02:01 बजे से 03:35 बजे तक

दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:52 बजे से 01:42 बजे तक, दोपहर 03:22 बजे से शाम 04:12 बजे तक

वर्ज्यम् - रात 11:16 बजे से मध्‍यरात्रि 12:52 बजे तक

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)