वरुथिनी एकादशी: व्रत न भी कर पाएं तो अपनाएं ये 5 नियम, बरसेगी सुख-समृद्धि बढ़ेगा सौभाग्य

Ekadashi Vrat : आज 13 अप्रैल 2026, सोमवार को वरुथिनी एकादशी है, जिसे सारे पापों का नाश करने वाला और मनोकामना पूर्ति वाला व्रत कहा जाता है. एकादशी व्रत करने से जीवन में धन, समृद्धि की कमी नहीं रहती है. सौभाग्‍य बढ़ता है, जिससे व्‍यक्ति को सफलता और यश मिलता है. यदि आप एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी 5 नियमों (Aaj ki Ekadashi 2026 Niyam) का पालन करें.

एकादशी के दिन इन 5 नियमों का करें पालन

1. सात्विक भोजन करें : एकादशी का दिन बहुत पवित्र होता है इस‍ दिन सात्विक भोजन ही करें. लहसुन-प्‍याज, मांसाहार, किसी भी तरह की नशीली चीज का सेवन न करें.

2. बाल न धोएं : एकादशी के दिन बाल धोना, बाल काटना, नाखून काटना वर्जित है. इस दिन कपड़े धोने से भी बचें.

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3. क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूरी : एकादशी का दिन जीवन में सकारात्‍मकता और पवित्रता देता है, लिहाजा इस दिन मन में नकारात्‍मक विचार न लाएं. मन को शांत रखें और किसी से झगड़ा या विवाद न करें.

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4. भगवान विष्णु का स्मरण करें : जितना संभव हो सके भगवान विष्‍णु का भजन-कीर्तन करें. उनके नाम का जाप करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

5. जरूरतमंदों की मदद करें : हिंदू धर्म के अनुसार हर व्रत का पूरा पुण्‍य तभी मिलता है जब उस दिन गरीब-जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्‍य के अनुसार दान किया जाए. एकादशी के दिन किसी गरीब-जरूरतमंद की मदद करें, उसे भोजन कराएं या धन दान में दें. एकादशी के दिन किए गए दान-पुण्य का विशेष फल मिलता है और जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि आती है.

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प्रेमानंद महाराज ने भी बताया है एकादशी का महत्‍व

यदि आप एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करेंगे तो जीवन में पैसा, समृद्धि, सुख बढ़ने लगेगा. यहां तक कि वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचनों में कई बार उल्‍लेख किया है कि एकादशी व्रत करने से जीवन के तमाम सुख मिलते हैं. इससे आपको कभी धन की कमी नहीं होगी, भाग्‍य का साथ मिलेगा और जीवन में सुख-शांति रहेगी. लिहाजा भगवान का नाम जपें और यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो सांसारिक सुख के लिए एकादशी व्रत रखें. साथ ही कुछ नियमों का पालन करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)