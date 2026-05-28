आज शुभ मुहूर्त में करें एकादशी व्रत का पारण, रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 28 May 2026: ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की पहली एकादशी व्रत का पारण आज 28 मई 2026, गुरुवार को सूर्योदय के बाद पारण किया जाएगा. साथ ही आज द्वादशी के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और अधिकमास का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा. देखें आज के शुभ-अशुभ योग, नक्षत्र, ग्रह गोचर समेत पूरा पंचांग.

28 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 28 May 2026)

आज की तिथि - 28 मई की सुबह 07:57 बजे तक द्वादशी तिथि रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

आज का वार - गुरुवार

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे. साथ ही सूर्य और मंगल 30 डिग्री पर रहकर द्विद्वादश योग बनाएंगे.

आज का नक्षत्र - 28 मई को सुबह 08:08 बजे तक चित्रा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद स्‍वाति नक्षत्र रहेगा.

आज के योग - 28 मई के सुबह तड़के 03:24 बजे से वरीयान योग बनेगा और पूरे दिन रहेगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे

सूर्यास्त - शाम 07:02 बजे

चन्द्रोदय - दोपहर 04:39 बजे

चन्द्रास्त - 29 मई के तड़के सुबह 03:53 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक

अमृत काल - मध्‍यरात्रि 12:54 बजे से देर रात 02:40 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से 04:57 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - दोपहर 02:03 बजे से 03:43 बजे तक

यम गण्ड - सुबह 05:45 बजे से 07:25 बजे तक

कुलिक - सुबह 09:04 बजे से 10:44 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुबह 10:11 बजे से 11:04 बजे तक, दोपहर 03:30 बजे से शाम 04:23 बजे तक

वर्ज्यम् - दोपहर 02:19 बजे से शाम 04:05 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)