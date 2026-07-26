/Aaj Ka Panchang 26 July 2026: आज से चातुर्मास शुरू, एकादशी व्रत का होगा पारण, जानें 26 जुलाई का पूरा पंचांग

Dainik Panchang 26 July 2026: आज से चातुर्मास शुरू हो गया है. चातुर्मास के पहले दिन आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को देवशयनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. एकादशी व्रत पारण के लिए समय 26 जुलाई 2026 की सुबह सुबह 05:39 बजे से 08:22 बजे तक रहेगा. पारण सात्विक चीजें खाकर करें. ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के पारण में चावल, चना दाल, मसूर दाल न खाएं.
वहीं चातुर्मास के पहले दिन भगवान विष्णु की पूजा करें. उनके मंत्रों का जाप करें. जानिए आज कौन-से योग-संयोग बन रहे हैं, नक्षत्र बदल रहे हैं. देखें पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 26 जुलाई 2026 को दोपहर 01:58 बजे तक आषाढ़ शुक्ल द्वादशी तिथि रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - रविवार.
आज के व्रत-त्योहार - चातुर्मास प्रारंभ और प्रदोष व्रत. (संबंधित खबर: चातुर्मास में क्या-क्या खाना वर्जित? जानें 4 महीनों की पूरी माहवार लिस्ट)
आज के ग्रह गोचर - सुबह 07:34 बजे चंद्रमा धनु राशि में आएंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 07:34 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 10:04 बजे तक इन्द्र योग रहेगा और इसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:58 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:07 बजे
चन्द्रोदय - शाम 04:57 बजे
चन्द्रास्त - 27 जुलाई की सुबह 03:34 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:22 बजे से 05:10 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - सुबह 03:22 बजे से 05:10 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:29 बजे से 07:07 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:33 बजे से 02:12 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:50 बजे से 05:29 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:22 बजे से 06:15 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 04:32 बजे से शाम 06:20 बजे तक
बालव - 25 व 26 जुलाई की रात 12:46 बजे से 26 जुलाई की दोपहर 01:58 बजे तक
कौलव - दोपहर 01:58 बजे से 27 जुलाई की तड़के सुबह 03:08 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)