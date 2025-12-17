Ekadashi Vrat: एकादशी व्रत कब से करना चाहिए शुरू? क्या है उद्यापन विधि, जानें हर जरूरी नियम

Advertisement
All About Ekadashi Vrat: शास्त्रों भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत को बेहद पुण्यदायी माना गया है. आइए जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, यह व्रत कितने वर्षों तक रखना चाहिए, इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए और इसके लिए शास्त्रों में क्या कुछ विशेष नियम बताए गए हैं.

 

Dec 17, 2025
Ekadashi Vrat Rituals: सनातन धर्म में प्रत्येक महीने में पड़ने वाली एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. इसलिए विधि-विधान से इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की साक्षात कृपा प्राप्त होती है. शास्त्रों में एकादशी व्रत को लेकर कहा गया है कि जो कोई इस व्रत को रखता है, वह हर प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है. ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु हमेशा कृपा बरसाते हैं. यही वजह है कि इस व्रत लोग बेहद निष्ठा और समर्पण भाव के साथ रखते हैं. एकादशी व्रत को लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताया गया है. मसलन, इस व्रत को किस तरह रखना चाहिए, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत कब से शुरू करना अच्छा होता है और इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है. आइए, अब जानते हैं एकादशी व्रत से जुड़े तमाम नियम. 

कब से शुरू करना चाहिए एकादशी व्रत?

एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए इसको लेकर शास्त्रों में किसी खास तिथि का जिक्र नहीं मिलता है. लेकिन शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि व्यक्ति के हृदय में जब भक्ति का भाव जाग्रित हो जाए, तब से इस पुण्यदायी व्रत का आरंभ किया जा सकता है. यानी यह व्रत किसी भी पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू किया जा सकता है. 

कितने वर्षों एकादशी व्रत रखना उचित?

शास्त्रों के अनुसार, एकादशी का व्रत अगर जीवनभर रखा जाए को सबसे उत्तम है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है तो उसे कम से कम 12 वर्षों तक एकादशी व्रत का जरूर पालन करना चाहिए. बारह वर्षों तक विधि-विधान से एकादशी का व्रत रखने के बाद 13वें वर्ष में उद्यापन कर लेना चाहिए. कहा जाता है कि ऐसा करने से ही एकादशी व्रत संपूर्ण फल प्राप्त होता है. 

कब करना चाहिए एकादशी व्रत का उद्यापन?

कोई भी व्रत उद्यापन के बाद ही पूरा माना जाता है. एकादशी व्रत का उद्यापन साल में एक ही बार करना शास्त्रों के अनुसार उचित माना गया है. अगर कोई व्यक्ति शुक्ल पक्ष से एकादशी व्रत शुरू करता है तो उसे इसका उद्यापन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए. जबकि,अगर कोई इस व्रत का आरंभ कृष्ण पक्ष में किया है तो उसे इसका उद्यापन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को ही करना उचित माना गया है. ध्यान रहे कि चातुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है. ऐसा करना शास्त्रों के नियम के खिलाफ है.

कैसे करें एकादशी व्रत का उद्यापन?

शास्त्रों के अनुसार, एकादशी व्रत का उद्यापन करने वालों को दशमी तिथि के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए. साथ ही इस दिन उद्यापन से जुड़ी पूजन सामग्रियों को इकट्ठा कर कर लेना चाहिए. इसके बाद एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके व्रत-उद्यापन का संकल्प लेना चाहिए. फिर, शास्त्रों में बताए मंत्र और विधि से इसका उद्यापन प्रारंभ करना चाहिए. इसके लिए आप किसी योग्य पंडित से सलाह ले सकते हैं. पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती के साथ एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए. 

