जॉब में प्रमोशन और बिजनेस में अपार तरक्की देंगे इलायची के ये चमत्कारी टोटके, घर में लग जाएगा नोटों का ढेर
Elaichi ke Totke: कहते हैं कि जो कोई विधि पूर्वक इलायची के इन चमत्कारिक टोटकों को करता है, उसकी धन प्राप्ति की लालसा जल्द ही पूरी हो जाती है. आइए जानते हैं इलायची के चमत्कारिक टोटके.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 21, 2025, 04:47 PM IST
Elaichi ke Totke: इलायची सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए ही नहीं, बल्कि धन, सुख-समृद्धि और सौभाग्य से भी जोड़ी जाती है. मान्यता है कि हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को पांच इलायची अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बनी रहती है. साथ ही, इलायची के कुछ खास उपाय करने से नौकरी, व्यापार और जीवन में तरक्की मिलती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इलायची के टोटके मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और अपार धन-समृद्धि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं. कहते हैं कि जो कोई विधि पूर्वक इलायची के इन चमत्कारिक टोटकों को करता है, उसकी धन प्राप्ति की लालसा जल्द ही पूरी हो जाती है. ऐसे लोगो धन के मामले में दूसरों से कोसों आगे रहते हैं. आइए जानते हैं इलायची के चमत्कारिक टोटके के बारे में.

शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए

अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो जाए तो जीवन में सुख-सुविधाओं और धन की कमी महसूस होने लगती है. इसे दूर करने के लिए एक लोटा जल में दो बड़ी इलायची डालकर आधा होने तक उबाल लें. इस पानी को स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें. माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

धन लाभ के लिए कपूर-इलायची का टोटका

धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग एक दीए में कपूर रखें और उसके ऊपर दो इलायची रखकर जलाएं. फिर मन में अपनी इच्छा बोलते हुए इस धुएं को पूरे घर में फैलाएं. मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन लाभ के अवसर मिलते हैं.

कार्यक्षेत्र में तरक्की के लिए 

मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को इलायची अर्पित करें. इसके बाद वही इलायची अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें. यह उपाय कार्यक्षेत्र में सफलता, प्रमोशन और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

नौकरी में प्रमोशन के लिए 

अगर कठिन मेहनत के बावजूद नौकरी में सफलता नहीं मिल रही हो, तो पांच इलायची को हरे कपड़े में बांधकर रात में तकिए के नीचे रखकर सोएं. सुबह इस इलायची को किसी मंदिर में चढ़ा दें. यह उपाय सफलता और अच्छे अवसरों के द्वार खोलता है.

बिजनेस में तरक्की के लिए

जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हों, वे इलायची डालकर खीर बनाएं और माता लक्ष्मी को अर्पित करें. इसके बाद खीर को प्रसाद रूप में लोगों में बांट दें. मान्यता है कि इससे नया व्यापार तेजी से बढ़ता है और सफलता मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र

