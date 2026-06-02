बुध ग्रह का रत्न पन्ना किन गलतियों की वजह से नहीं करता सूट, पहनने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां

Emerald Wearing Precaution: बुध ग्रह का रत्न पन्ना है. हरे रंग यह रत्न बुध ग्रह दोष को दूर करने के लिए धारण किया जाता है. जब किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह अनुकूल नहीं होता, तो इस रत्न को पहनने की सलाह दी जाती है. सही विधि और नियम को ध्यान में रखते हुए इसे पहनने से लाभ होते हैं. लेकिन, अगर इसको सही विधि और ज्योतिषीय नियम के मुताबिक धारण ना किया जाए, तो इसका प्रभाव विपरीत हो सकता है. बुध दोष से पीड़ित कुछ जातकों को शिकायत रहती है कि पन्ना उन्हें सूट नहीं कर रहा. ज्योतिष के जानकार इसके पीछे कुछ बातों को अहम मानते हैं.

गलत दिन पहनने पर पन्ना नहीं करता सूट

रत्न शास्त्र के अनुसार, पन्ना को अगर गलत दिन धारण किया जाता है, तो वह अनुकूल प्रभाव नहीं देता. प्रत्येक रत्न को धारण करने के लिए ज्योतिष में उससे संबंधित दिन का उल्लेख किया गया है. पन्ना धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन बुधवार है. शुक्ल पक्ष के बुधवार को अगर इस रत्न को धारण किया जाता है तो यह सूट करता ही है. वहीं, अगर किसी महीने के कृष्ण पक्ष के बुधवार को धारण किया जाए, तो इसके प्रभाव में कमी देखन को मिल सकता है. यह वजह है कि ज्योतिषी पन्ना को धारण करने के लिए शुक्ल पक्ष के बुधवार का चयन करने की सलाह देते हैं.

बिना कुंडली दिखाए ना पहनें पन्ना

कई बार लोग सिर्फ बुध दोष के लक्षण को देखकर पन्ना धारण कर लेते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सिर्फ लक्षण को देखकर पन्ना नहीं धारण करना चाहिए. बल्कि, इसे पहनने के लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है. इसलिए जब कभी भी पन्ना पहनना जरूरी लगे, तो उससे पहले योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए. इसके बिना पन्ना धारण करने से अनुकूल प्रभाव नहीं देता.

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नकली पन्ना नहीं देता लाभ

आजकल बाजार में नकली पन्ना भी देखने को मिल रहता है. कई लोग बाजार से सस्ता पन्ना भी खरीदकर पहन लेते हैं. सस्ता के चक्कर में गलत रत्न हाथ लग जाता है. जिसे पहनने से कोई लाभ नहीं होता. इसलिए, जब भी पन्ना खरीदें तो पहले ज्योतिषी को दिखाएं और उसके बाद पहनें.

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पन्ना धारण करने से पहले ध्यान रखें कुछ बात

जब भी पन्ना धारण की सलाह मिले, तो सबसे पहले उसका शुद्धिकरण करें. गंगाजल या सामान्य जल से शुद्ध करें. रत्न को दाईं हथेली पर रखकर उस पर गंगाजल या जल छिड़कें. इसके बाद उसे बाईं हथेली से ढकें और बुध ग्रह के वैदिक मंत्र का न्यूनतम 27 बार जाप करें. इतना करने के बाद ही शुभ मुहूर्त में धारण करें. इसके अलावा जब इस रत्न को एक बार पहन लें, तो बार-बार उतारने से बचें क्योंकि ऐसा करने पर अनुकूल असर नहीं होता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)